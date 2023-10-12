Сборная России по футболу одержала первую победу за полгода

12 октября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Гол Федора Чалова принес сборной России победу над Камеруном Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве на стадионе «Динамо» прошел товарищеский футбольный матч двух сборных России и Камеруна. Российские футболисты закончили встречу со счетом 1:0 в свою пользу. Автором победного забитого мяча стал 25-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов. Форвард провел шестой матч за сборную страны и отличился на 40-й минуте. Сборная России сумела добыть первую победу с марта 2023 года. Следующая игра команды пройдет 16 октября против сборной Кении. Ранее стало известно, что у сборной России по футболу есть шансы попасть на чемпионат мира в 2026 году. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого сейчас нет.

В Москве на стадионе «Динамо» прошел товарищеский футбольный матч двух сборных России и Камеруна. Российские футболисты закончили встречу со счетом 1:0 в свою пользу. Автором победного забитого мяча стал 25-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов. Форвард провел шестой матч за сборную страны и отличился на 40-й минуте. Сборная России сумела добыть первую победу с марта 2023 года. Следующая игра команды пройдет 16 октября против сборной Кении. Ранее стало известно, что у сборной России по футболу есть шансы попасть на чемпионат мира в 2026 году. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого сейчас нет.