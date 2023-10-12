Сборная России по футболу одержала первую победу за полгода

В Москве на стадионе «Динамо» прошел товарищеский футбольный матч двух сборных России и Камеруна. Российские футболисты закончили встречу со счетом 1:0 в свою пользу.
Автором победного забитого мяча стал 25-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов. Форвард провел шестой матч за сборную страны и отличился на 40-й минуте.
Сборная России сумела добыть первую победу с марта 2023 года. Следующая игра команды пройдет 16 октября против сборной Кении.
Ранее стало известно, что у сборной России по футболу есть шансы попасть на чемпионат мира в 2026 году. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого сейчас нет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.