12 октября 2023

Сборная России по футболу одержала первую победу за полгода

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Гол Федора Чалова принес сборной России победу над Камеруном Фото:

В Москве на стадионе «Динамо» прошел товарищеский футбольный матч двух сборных России и Камеруна. Российские футболисты закончили встречу со счетом 1:0 в свою пользу.

Автором победного забитого мяча стал 25-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов. Форвард провел шестой матч за сборную страны и отличился на 40-й минуте.

Сборная России сумела добыть первую победу с марта 2023 года. Следующая игра команды пройдет 16 октября против сборной Кении.

Ранее стало известно, что у сборной России по футболу есть шансы попасть на чемпионат мира в 2026 году. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого сейчас нет.

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В Москве на стадионе «Динамо» прошел товарищеский футбольный матч двух сборных России и Камеруна. Российские футболисты закончили встречу со счетом 1:0 в свою пользу. Автором победного забитого мяча стал 25-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов. Форвард провел шестой матч за сборную страны и отличился на 40-й минуте. Сборная России сумела добыть первую победу с марта 2023 года. Следующая игра команды пройдет 16 октября против сборной Кении. Ранее стало известно, что у сборной России по футболу есть шансы попасть на чемпионат мира в 2026 году. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого сейчас нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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