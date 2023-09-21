У сборной России по футболу есть шансы попасть на ЧМ-2026

Александр Дюков заявил о возможности РФ пройти отбор на чемпионат мира по футболу
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не исключил возможности сборной России пройти отбор на чемпионат мира 2026. Также он заявил о грядущем матче с командой из Камеруна.
«Шансы отобраться на чемпионат мира еще не потеряны», — сказал Александр Дюков в общении с прессой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого у российской стороны на данный момент нет.
По словам президента РФС, Россия готовится провести матч с командой из Камеруна. Он предположил, что игра состоится в столичных «Лужниках».
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