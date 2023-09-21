У сборной России по футболу есть шансы попасть на ЧМ-2026

Президент РФС Дюков допустил отбор РФ на ЧМ—2026
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День третий. Сочи, дюков александр
Александр Дюков заявил о возможности РФ пройти отбор на чемпионат мира по футболу Фото:

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не исключил возможности сборной России пройти отбор на чемпионат мира 2026. Также он заявил о грядущем матче с командой из Камеруна.

«Шансы отобраться на чемпионат мира еще не потеряны», — сказал Александр Дюков в общении с прессой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого у российской стороны на данный момент нет.

По словам президента РФС, Россия готовится провести матч с командой из Камеруна. Он предположил, что игра состоится в столичных «Лужниках».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не исключил возможности сборной России пройти отбор на чемпионат мира 2026. Также он заявил о грядущем матче с командой из Камеруна. «Шансы отобраться на чемпионат мира еще не потеряны», — сказал Александр Дюков в общении с прессой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого у российской стороны на данный момент нет. По словам президента РФС, Россия готовится провести матч с командой из Камеруна. Он предположил, что игра состоится в столичных «Лужниках».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...