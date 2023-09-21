У сборной России по футболу есть шансы попасть на ЧМ-2026

Президент РФС Дюков допустил отбор РФ на ЧМ—2026

21 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Александр Дюков заявил о возможности РФ пройти отбор на чемпионат мира по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не исключил возможности сборной России пройти отбор на чемпионат мира 2026. Также он заявил о грядущем матче с командой из Камеруна. «Шансы отобраться на чемпионат мира еще не потеряны», — сказал Александр Дюков в общении с прессой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого у российской стороны на данный момент нет. По словам президента РФС, Россия готовится провести матч с командой из Камеруна. Он предположил, что игра состоится в столичных «Лужниках».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не исключил возможности сборной России пройти отбор на чемпионат мира 2026. Также он заявил о грядущем матче с командой из Камеруна. «Шансы отобраться на чемпионат мира еще не потеряны», — сказал Александр Дюков в общении с прессой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для отбора необходимо согласие со стороны ФИФА, которого у российской стороны на данный момент нет. По словам президента РФС, Россия готовится провести матч с командой из Камеруна. Он предположил, что игра состоится в столичных «Лужниках».