12 октября 2023

Для курганских погорельцев построили пять домов в Логоушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, строительные работы, кирпичи, стройка заброшена, рабочие
В Логоушке курганским погорельцам построили пять домов из обещанных двадцати восьми Фото:

В деревне Логоушка Кетовского округа Курганской области завершили строительство пяти домов для погорельцев. Об этом сообщил URA.RU глава округа Олег Язовских в ответе на редакционный запрос.

«На 10 октября завершено строительство пяти домов в Логоушке для граждан, пострадавших в ходе ЧС. Один дом зарегистрирован в собственность», — уточнил Язовских в ответе на редакционный запрос.

По данным главы Кетовского округа, в десяти домах завершаются работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, ведется внутренняя отделка помещений. Еще в десяти домовладениях, предназначенных для погорельцев в Логоушке, которые должны быть введены в эксплуатацию до 30 октября, ведутся строительные работы.

Ранее погорельцы из деревни Логоушка Кетовского округа Курганской области пожаловались депутату гордумы Якову Сидорову на срыв сроков строительства домов. По итогу встречи с жителями депутат Сидоров подчеркнул, что из 28 домов в стадии готовности находятся пять. Однако сельчане его поправили, сказав, что жилье пока не введено в эксплуатацию.

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В деревне Логоушка Кетовского округа Курганской области завершили строительство пяти домов для погорельцев. Об этом сообщил URA.RU глава округа Олег Язовских в ответе на редакционный запрос. «На 10 октября завершено строительство пяти домов в Логоушке для граждан, пострадавших в ходе ЧС. Один дом зарегистрирован в собственность», — уточнил Язовских в ответе на редакционный запрос. По данным главы Кетовского округа, в десяти домах завершаются работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, ведется внутренняя отделка помещений. Еще в десяти домовладениях, предназначенных для погорельцев в Логоушке, которые должны быть введены в эксплуатацию до 30 октября, ведутся строительные работы. Ранее погорельцы из деревни Логоушка Кетовского округа Курганской области пожаловались депутату гордумы Якову Сидорову на срыв сроков строительства домов. По итогу встречи с жителями депутат Сидоров подчеркнул, что из 28 домов в стадии готовности находятся пять. Однако сельчане его поправили, сказав, что жилье пока не введено в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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