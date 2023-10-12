Для курганских погорельцев построили пять домов в Логоушке

В деревне Логоушка Кетовского округа Курганской области завершили строительство пяти домов для погорельцев. Об этом сообщил URA.RU глава округа Олег Язовских в ответе на редакционный запрос.
«На 10 октября завершено строительство пяти домов в Логоушке для граждан, пострадавших в ходе ЧС. Один дом зарегистрирован в собственность», — уточнил Язовских в ответе на редакционный запрос.
По данным главы Кетовского округа, в десяти домах завершаются работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, ведется внутренняя отделка помещений. Еще в десяти домовладениях, предназначенных для погорельцев в Логоушке, которые должны быть введены в эксплуатацию до 30 октября, ведутся строительные работы.
Ранее погорельцы из деревни Логоушка Кетовского округа Курганской области пожаловались депутату гордумы Якову Сидорову на срыв сроков строительства домов. По итогу встречи с жителями депутат Сидоров подчеркнул, что из 28 домов в стадии готовности находятся пять. Однако сельчане его поправили, сказав, что жилье пока не введено в эксплуатацию.
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