12 октября 2023

Вице-спикер Совбеза указал на деградацию ПАСЕ

Вице-спикер Совбеза Косачев: ПАСЕ превратилась в античеловеческую структуру
© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, косачев константин, портрет
Константин Косачев назвал ПАСЕ античеловеческой организацией Фото:

Вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев назвал Парламентскую ассамблея совета Европы (ПАСЕ) антиисторической и античеловеческой организацией. Об это он написал в своем telegram-канале.

«ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ? Если раньше эта организация была по большей части антироссийской, то теперь явно эволюционировала и превратилась в антиисторическую. Античеловеческую», — сказал Косачев.

По его словам, это происходит за счет европейских налогоплательщиков. «Теперь они вынуждены содержать сразу два „европарламента“ с одной повесткой, идеологией и полным отсутствием демократического разнообразия, а также здравого смысла», — добавил вице-спикер Совбеза.

В 2006 году Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Правительство России назвали подобные действия попыткой переписать историю, так как вначале 1930-х годов массовый голод охватил население Белоруссии, Казахстана, Западной Сибири, Украины и других территорий.

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Вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев назвал Парламентскую ассамблея совета Европы (ПАСЕ) антиисторической и античеловеческой организацией. Об это он написал в своем telegram-канале. «ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ? Если раньше эта организация была по большей части антироссийской, то теперь явно эволюционировала и превратилась в антиисторическую. Античеловеческую», — сказал Косачев. По его словам, это происходит за счет европейских налогоплательщиков. «Теперь они вынуждены содержать сразу два „европарламента“ с одной повесткой, идеологией и полным отсутствием демократического разнообразия, а также здравого смысла», — добавил вице-спикер Совбеза. В 2006 году Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Правительство России назвали подобные действия попыткой переписать историю, так как вначале 1930-х годов массовый голод охватил население Белоруссии, Казахстана, Западной Сибири, Украины и других территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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