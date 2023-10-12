Вице-спикер Совбеза указал на деградацию ПАСЕ

Вице-спикер Совбеза Косачев: ПАСЕ превратилась в античеловеческую структуру

13 октября 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Константин Косачев назвал ПАСЕ античеловеческой организацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев назвал Парламентскую ассамблея совета Европы (ПАСЕ) антиисторической и античеловеческой организацией. Об это он написал в своем telegram-канале. «ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ? Если раньше эта организация была по большей части антироссийской, то теперь явно эволюционировала и превратилась в антиисторическую. Античеловеческую», — сказал Косачев. По его словам, это происходит за счет европейских налогоплательщиков. «Теперь они вынуждены содержать сразу два „европарламента“ с одной повесткой, идеологией и полным отсутствием демократического разнообразия, а также здравого смысла», — добавил вице-спикер Совбеза. В 2006 году Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Правительство России назвали подобные действия попыткой переписать историю, так как вначале 1930-х годов массовый голод охватил население Белоруссии, Казахстана, Западной Сибири, Украины и других территорий.

Вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев назвал Парламентскую ассамблея совета Европы (ПАСЕ) антиисторической и античеловеческой организацией. Об это он написал в своем telegram-канале. «ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ? Если раньше эта организация была по большей части антироссийской, то теперь явно эволюционировала и превратилась в антиисторическую. Античеловеческую», — сказал Косачев. По его словам, это происходит за счет европейских налогоплательщиков. «Теперь они вынуждены содержать сразу два „европарламента“ с одной повесткой, идеологией и полным отсутствием демократического разнообразия, а также здравого смысла», — добавил вице-спикер Совбеза. В 2006 году Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Правительство России назвали подобные действия попыткой переписать историю, так как вначале 1930-х годов массовый голод охватил население Белоруссии, Казахстана, Западной Сибири, Украины и других территорий.