Почему взятие Авдеевки — важнейшая цель для армии РФ. Видео

Военкор Линин: взятие Авдеевки российскими войсками нивелирует успехи ВСУ

13 октября 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

ВСУ интегрируют военные фортификации в жилую застройку, сказал Линин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Авдеевки ВС РФ послужит полной утратой инициативы на любых участках фронта для ВСУ, а также облегчит продвижение и работу артиллерии российской армии. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Донецкое направление — это особое направление для наших войск. Здесь существует ряд больших городских агломераций, такие как Славянско-Краматорская, а также населенные пункты Авдеевка и Марьинка, которые превращены ВСУ в укрепрайоны. Здесь военные фортификации интегрированы в жилую застройку. Это очень затрудняет продвижение наших войск по этому направлению и создает трудности для работы артиллерии и авиации», — рассказал военкор. Он отметил, что потеря Авдеевки — это большой провал для ВСУ и серьезный удар по всей линии обороны, из-за чего украинская армия потеряет инициативу на участках фронта. «Благодаря тому, что здесь небольшими силами гарнизона они могут удерживать очень большой участок фронта, именно это позволяет им осуществлять „контрнаступ“ на Запорожском направлении. Те небольшие успехи, которых они добились в районе населенных пунктов Работино и Урожайное, они будут нивелировать этим провалом», — подытожил Евгений Линин. Ранее военкор Александр Сладков заявил о том, что взятие Авдеевки ВС РФ откроет короткий путь из южной части ДНР в северную, что послужит большой ролью в коммуникациях. Кроме того, успешный захват территории обеспечит безопасность местных жителей Донецка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взятие Авдеевки ВС РФ послужит полной утратой инициативы на любых участках фронта для ВСУ, а также облегчит продвижение и работу артиллерии российской армии. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Донецкое направление — это особое направление для наших войск. Здесь существует ряд больших городских агломераций, такие как Славянско-Краматорская, а также населенные пункты Авдеевка и Марьинка, которые превращены ВСУ в укрепрайоны. Здесь военные фортификации интегрированы в жилую застройку. Это очень затрудняет продвижение наших войск по этому направлению и создает трудности для работы артиллерии и авиации», — рассказал военкор. Он отметил, что потеря Авдеевки — это большой провал для ВСУ и серьезный удар по всей линии обороны, из-за чего украинская армия потеряет инициативу на участках фронта. «Благодаря тому, что здесь небольшими силами гарнизона они могут удерживать очень большой участок фронта, именно это позволяет им осуществлять „контрнаступ“ на Запорожском направлении. Те небольшие успехи, которых они добились в районе населенных пунктов Работино и Урожайное, они будут нивелировать этим провалом», — подытожил Евгений Линин. Ранее военкор Александр Сладков заявил о том, что взятие Авдеевки ВС РФ откроет короткий путь из южной части ДНР в северную, что послужит большой ролью в коммуникациях. Кроме того, успешный захват территории обеспечит безопасность местных жителей Донецка.