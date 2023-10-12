Военкор Сладков объяснил, почему для ВС РФ важна Авдеевка

Авдеевское направление является важным для ВС РФ, поскольку оно открывает короткий путь из южной части Донецкой народной республики (ДНР) в северную, который играет большую роль в коммуникациях. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.
«Очень важное направление с точки зрения коммуникаций внутри донецких, потому что в сторону Горловки из Донецка проходит трасса, являющаяся самым коротким путем с юга на север в ДНР», — сказал Сладков, его слова приводит издание News.ru. Он отметил, что город Авдеевка является одним из ключевых укрепленных районов Вооруженных сил Украины, поэтому его взятие поможет решить российским военным сразу несколько задач, а также обеспечить безопасность местных жителей Донецка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Он также отметил тенденцию к отступлению ВСУ из города. Военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, если ВС РФ освободят Авдеевку, это позволит им продвигаться к Угледару, который занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям.
Авдеевское направление является важным для ВС РФ, поскольку оно открывает короткий путь из южной части Донецкой народной республики (ДНР) в северную, который играет большую роль в коммуникациях. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков. «Очень важное направление с точки зрения коммуникаций внутри донецких, потому что в сторону Горловки из Донецка проходит трасса, являющаяся самым коротким путем с юга на север в ДНР», — сказал Сладков, его слова приводит издание News.ru. Он отметил, что город Авдеевка является одним из ключевых укрепленных районов Вооруженных сил Украины, поэтому его взятие поможет решить российским военным сразу несколько задач, а также обеспечить безопасность местных жителей Донецка. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Он также отметил тенденцию к отступлению ВСУ из города. Военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, если ВС РФ освободят Авдеевку, это позволит им продвигаться к Угледару, который занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям.