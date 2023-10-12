12 октября 2023

EM: Зеленский обеспокоен возникшим интересом США к Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Великобританию. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский лично прилетел на заседание министров обороны стран НАТО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль. Смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране.

«Зеленский, осознает, что смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. Он решил прийти за поддержкой лично», — пишет El Mundo.

Авторы издания отмечают, что Зеленский также сравнил ситуацию в обоих местах, на российском фронте и на фронте в Газе. Он призвав западных лидеров приехать в Израиль, чтобы лично продемонстрировать свою поддержку, как они это делали в течение последних полутора лет на Украине.

В США ранее рассказали об отчаянном обращении Зеленского к Западу. Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов». По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план.

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Президент Украины Владимир Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль. Смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. «Зеленский, осознает, что смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. Он решил прийти за поддержкой лично», — пишет El Mundo. Авторы издания отмечают, что Зеленский также сравнил ситуацию в обоих местах, на российском фронте и на фронте в Газе. Он призвав западных лидеров приехать в Израиль, чтобы лично продемонстрировать свою поддержку, как они это делали в течение последних полутора лет на Украине. В США ранее рассказали об отчаянном обращении Зеленского к Западу. Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов». По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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