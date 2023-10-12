EM: Зеленский обеспокоен возникшим интересом США к Израилю

13 октября 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Зеленский лично прилетел на заседание министров обороны стран НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль. Смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. «Зеленский, осознает, что смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. Он решил прийти за поддержкой лично», — пишет El Mundo . Авторы издания отмечают, что Зеленский также сравнил ситуацию в обоих местах, на российском фронте и на фронте в Газе. Он призвав западных лидеров приехать в Израиль, чтобы лично продемонстрировать свою поддержку, как они это делали в течение последних полутора лет на Украине. В США ранее рассказали об отчаянном обращении Зеленского к Западу. Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов». По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план.

Президент Украины Владимир Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль. Смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. «Зеленский, осознает, что смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране. Он решил прийти за поддержкой лично», — пишет El Mundo. Авторы издания отмечают, что Зеленский также сравнил ситуацию в обоих местах, на российском фронте и на фронте в Газе. Он призвав западных лидеров приехать в Израиль, чтобы лично продемонстрировать свою поддержку, как они это делали в течение последних полутора лет на Украине. В США ранее рассказали об отчаянном обращении Зеленского к Западу. Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов». По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план.