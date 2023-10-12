Отец троих сыновей из Прикамья погиб на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Пермского края многодетный отец Олег Мокрушин. Информация об этом опубликована в группе администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В зоне СВО погиб наш земляк Мокрушин Олег Владимирович, 1992 года рождения. Он был женат, воспитывал троих сыновей», — говорится в посте.

По данным властей округа, погибший боец работал в ООО «Кама-мост» в должности бетонщика. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации. В посте отмечается, что администрация Ильинского округа выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего героя.