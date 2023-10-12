12 октября 2023

Многодетный пермяк погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец троих сыновей из Прикамья погиб на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Пермского края многодетный отец Олег Мокрушин. Информация об этом опубликована в группе администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В зоне СВО погиб наш земляк Мокрушин Олег Владимирович, 1992 года рождения. Он был женат, воспитывал троих сыновей», — говорится в посте.

По данным властей округа, погибший боец работал в ООО «Кама-мост» в должности бетонщика. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации. В посте отмечается, что администрация Ильинского округа выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего героя.

Отец троих сыновей из Ильинского округа Пермского края погиб на фронте в зоне СВО
Отец троих сыновей из Ильинского округа Пермского края погиб на фронте в зоне СВО
Фото:

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В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Пермского края многодетный отец Олег Мокрушин. Информация об этом опубликована в группе администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте». «В зоне СВО погиб наш земляк Мокрушин Олег Владимирович, 1992 года рождения. Он был женат, воспитывал троих сыновей», — говорится в посте. По данным властей округа, погибший боец работал в ООО «Кама-мост» в должности бетонщика. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации. В посте отмечается, что администрация Ильинского округа выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего героя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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