Отец троих сыновей из Прикамья погиб на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Пермского края многодетный отец Олег Мокрушин. Информация об этом опубликована в группе администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте».
«В зоне СВО погиб наш земляк Мокрушин Олег Владимирович, 1992 года рождения. Он был женат, воспитывал троих сыновей», — говорится в посте.
По данным властей округа, погибший боец работал в ООО «Кама-мост» в должности бетонщика. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации. В посте отмечается, что администрация Ильинского округа выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего героя.
Отец троих сыновей из Ильинского округа Пермского края погиб на фронте в зоне СВО
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