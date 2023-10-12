Вертолетные отряды ВМФ начнут уничтожать морские дроны

13 октября 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

В составе ВМФ РФ формируются вертолетные отряды, которые будут уничтожать полупогружные дроны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В составе Военно-морского флота России формируются вертолетные отряды, которые будут искать и уничтожать полупогружные дроны. Об этом сообщили источники в Минобороны РФ. «В ВМФ России началось формирование вертолетных отрядов для борьбы с надводными беспилотными аппаратами. В их состав вошли вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. В настоящее время обучение прошли первые экипажи, их личный состав уже заступил на боевое дежурство на Черном море», — передают слова источников журналисты «Известия». По словам собеседников, новые вертолетные отряды в будущем пополнят состав и других военных флотов РФ. Новые вертолетные подразделения смогут защитить свои корабли и приморскую инфраструктуру от атак противника. Также они дополнили, что сейчас вертолетчики думают над тактикой поиска и уничтожения морских дронов. Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс предложил, что Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки при помощи советской тактики. Если российские бойцы будут использовать вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по проверенным лекалам, то они смогут обнаруживать и уничтожать подводные дроны ВСУ, передает РТ. Однако военный обозреватель назвал такую тактику прибрежной противолодочной обороны «крайне сложной».

В составе Военно-морского флота России формируются вертолетные отряды, которые будут искать и уничтожать полупогружные дроны. Об этом сообщили источники в Минобороны РФ. «В ВМФ России началось формирование вертолетных отрядов для борьбы с надводными беспилотными аппаратами. В их состав вошли вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. В настоящее время обучение прошли первые экипажи, их личный состав уже заступил на боевое дежурство на Черном море», — передают слова источников журналисты «Известия». По словам собеседников, новые вертолетные отряды в будущем пополнят состав и других военных флотов РФ. Новые вертолетные подразделения смогут защитить свои корабли и приморскую инфраструктуру от атак противника. Также они дополнили, что сейчас вертолетчики думают над тактикой поиска и уничтожения морских дронов. Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс предложил, что Черноморский флот может уничтожать новые украинские беспилотные подлодки при помощи советской тактики. Если российские бойцы будут использовать вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по проверенным лекалам, то они смогут обнаруживать и уничтожать подводные дроны ВСУ, передает РТ. Однако военный обозреватель назвал такую тактику прибрежной противолодочной обороны «крайне сложной».