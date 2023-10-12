Пермяк облил сожительницу кипятком из-за неприготовленного ужина

13 октября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Пермяк вылил на сожительницу чайник кипятка, так она не успела сварить ему ужин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Ординского округа Пермского края обварил сожительницу кипятком, поскольку она не успела приготовить ему ужин. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый вернулся с работы и понял, что выпившая сожительница не приготовила ему ужин. Он вскипятил чайник, подошел к женщине со спины и вылил кипяток ей на тело», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ординского районного суда. На суде пострадавшая рассказала, как ее сожитель собрался заваривать вермишель, а она сидела у печки спиной к нему. Затем женщина почувствовала ужасную боль от кипятка по всему телу. Мужчина вылил на нее весь чайник. После этого она забрала дочку и убежала. Потерпевшая обратилась в больницу, где долго лечилась, в том числе, потребовалась пересадка кожи. В судебных материалах указано, что подсудимый скорую помощь потерпевшей не вызвал, и в больнице ее не навещал. По ее словам, сожитель после всего случившегося попросил у нее прощения, и она его простила. Мужчина получил по приговору суда один год условно.

Житель Ординского округа Пермского края обварил сожительницу кипятком, поскольку она не успела приготовить ему ужин. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый вернулся с работы и понял, что выпившая сожительница не приготовила ему ужин. Он вскипятил чайник, подошел к женщине со спины и вылил кипяток ей на тело», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ординского районного суда. На суде пострадавшая рассказала, как ее сожитель собрался заваривать вермишель, а она сидела у печки спиной к нему. Затем женщина почувствовала ужасную боль от кипятка по всему телу. Мужчина вылил на нее весь чайник. После этого она забрала дочку и убежала. Потерпевшая обратилась в больницу, где долго лечилась, в том числе, потребовалась пересадка кожи. В судебных материалах указано, что подсудимый скорую помощь потерпевшей не вызвал, и в больнице ее не навещал. По ее словам, сожитель после всего случившегося попросил у нее прощения, и она его простила. Мужчина получил по приговору суда один год условно.