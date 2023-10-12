12 октября 2023

Пермяк облил сожительницу кипятком из-за неприготовленного ужина

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, закон, тюрьма, подсудимый, правосудие, суд, клетка, руки подсудимого
Пермяк вылил на сожительницу чайник кипятка, так она не успела сварить ему ужин Фото:

Житель Ординского округа Пермского края обварил сожительницу кипятком, поскольку она не успела приготовить ему ужин. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый вернулся с работы и понял, что выпившая сожительница не приготовила ему ужин. Он вскипятил чайник, подошел к женщине со спины и вылил кипяток ей на тело», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ординского районного суда.

На суде пострадавшая рассказала, как ее сожитель собрался заваривать вермишель, а она сидела у печки спиной к нему. Затем женщина почувствовала ужасную боль от кипятка по всему телу. Мужчина вылил на нее весь чайник. После этого она забрала дочку и убежала. Потерпевшая обратилась в больницу, где долго лечилась, в том числе, потребовалась пересадка кожи.

В судебных материалах указано, что подсудимый скорую помощь потерпевшей не вызвал, и в больнице ее не навещал. По ее словам, сожитель после всего случившегося попросил у нее прощения, и она его простила. Мужчина получил по приговору суда один год условно.

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Житель Ординского округа Пермского края обварил сожительницу кипятком, поскольку она не успела приготовить ему ужин. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый вернулся с работы и понял, что выпившая сожительница не приготовила ему ужин. Он вскипятил чайник, подошел к женщине со спины и вылил кипяток ей на тело», — указано в материалах, опубликованных на сайте Ординского районного суда. На суде пострадавшая рассказала, как ее сожитель собрался заваривать вермишель, а она сидела у печки спиной к нему. Затем женщина почувствовала ужасную боль от кипятка по всему телу. Мужчина вылил на нее весь чайник. После этого она забрала дочку и убежала. Потерпевшая обратилась в больницу, где долго лечилась, в том числе, потребовалась пересадка кожи. В судебных материалах указано, что подсудимый скорую помощь потерпевшей не вызвал, и в больнице ее не навещал. По ее словам, сожитель после всего случившегося попросил у нее прощения, и она его простила. Мужчина получил по приговору суда один год условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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