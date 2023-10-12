12 октября 2023

Счетная палата указала на риски получения образования в колледжах

СП: недофинансированность колледжей плохо скажется на подготовке специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Образовательная инфраструктура корпорации ВСМПО-АВИСМА. Свердловская область, Верхняя Салда, обучение, учеба, образование, авиаметаллургический колледж имени евстигнеева
В российском бюджете на ближайшие три года есть  недофинансированность колледжей Фото:

В российском бюджете на ближайшие три года есть явная недофинансированность колледжей, которая плохо скажется на подготовке специалистов. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

«Сокращение бюджета касается, в частности, развития образовательных кластеров и функционирования центров опережающей профподготовки. Это создает риски для выполнения задач, которые поставил президент, по подготовке миллиона специалистов», — передают слова Зайцева «Ведомости».

По проекту «Профессионалитет» на ближайшие три года принято в 2024 году решение выделить 15,9 миллиарда рублей, а в следующие два года по 9,7 миллиарда рублей. Это на 495,1 миллиона рублей меньше, чем выделялось в этом году.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости в течение пяти лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования. И сейчас спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В российском бюджете на ближайшие три года есть явная недофинансированность колледжей, которая плохо скажется на подготовке специалистов. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. «Сокращение бюджета касается, в частности, развития образовательных кластеров и функционирования центров опережающей профподготовки. Это создает риски для выполнения задач, которые поставил президент, по подготовке миллиона специалистов», — передают слова Зайцева «Ведомости». По проекту «Профессионалитет» на ближайшие три года принято в 2024 году решение выделить 15,9 миллиарда рублей, а в следующие два года по 9,7 миллиарда рублей. Это на 495,1 миллиона рублей меньше, чем выделялось в этом году. Ранее Владимир Путин заявил о необходимости в течение пяти лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования. И сейчас спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...