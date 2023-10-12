Счетная палата указала на риски получения образования в колледжах

СП: недофинансированность колледжей плохо скажется на подготовке специалистов

13 октября 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

В российском бюджете на ближайшие три года есть недофинансированность колледжей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В российском бюджете на ближайшие три года есть явная недофинансированность колледжей, которая плохо скажется на подготовке специалистов. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. «Сокращение бюджета касается, в частности, развития образовательных кластеров и функционирования центров опережающей профподготовки. Это создает риски для выполнения задач, которые поставил президент, по подготовке миллиона специалистов», — передают слова Зайцева «Ведомости». По проекту «Профессионалитет» на ближайшие три года принято в 2024 году решение выделить 15,9 миллиарда рублей, а в следующие два года по 9,7 миллиарда рублей. Это на 495,1 миллиона рублей меньше, чем выделялось в этом году. Ранее Владимир Путин заявил о необходимости в течение пяти лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования. И сейчас спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный.

В российском бюджете на ближайшие три года есть явная недофинансированность колледжей, которая плохо скажется на подготовке специалистов. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. «Сокращение бюджета касается, в частности, развития образовательных кластеров и функционирования центров опережающей профподготовки. Это создает риски для выполнения задач, которые поставил президент, по подготовке миллиона специалистов», — передают слова Зайцева «Ведомости». По проекту «Профессионалитет» на ближайшие три года принято в 2024 году решение выделить 15,9 миллиарда рублей, а в следующие два года по 9,7 миллиарда рублей. Это на 495,1 миллиона рублей меньше, чем выделялось в этом году. Ранее Владимир Путин заявил о необходимости в течение пяти лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. По его словам, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования. И сейчас спрос на выпускников техников и колледжей колоссальный.