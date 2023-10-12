12 октября 2023

Еврокомиссия поставила Турцию перед тяжелым выбором

ЕК: Турции нужно выбрать между ЕС с НАТО и Россией с Ираном и ХАМАС
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Власти Турции должны выбрать сторону в палестино-израильском конфликте Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — передает слова Схинас газета Naftemporiki. При этом ответ Турции «должен быть ясен».

Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары по Израилю. Тысячи террористов пересекли приграничные районы южной границы. Они захватили заложников, передает МК. В результате продолжающихся военных действий около 40 человек погибли и более 700 получили ранения. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его государству войну.

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Власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — передает слова Схинас газета Naftemporiki. При этом ответ Турции «должен быть ясен». Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары по Израилю. Тысячи террористов пересекли приграничные районы южной границы. Они захватили заложников, передает МК. В результате продолжающихся военных действий около 40 человек погибли и более 700 получили ранения. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его государству войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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