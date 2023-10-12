Еврокомиссия поставила Турцию перед тяжелым выбором

ЕК: Турции нужно выбрать между ЕС с НАТО и Россией с Ираном и ХАМАС

Власти Турции должны выбрать сторону в палестино-израильском конфликте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — передает слова Схинас газета Naftemporiki. При этом ответ Турции «должен быть ясен».