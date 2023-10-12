Еврокомиссия поставила Турцию перед тяжелым выбором

Власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — передает слова Схинас газета Naftemporiki. При этом ответ Турции «должен быть ясен».
Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары по Израилю. Тысячи террористов пересекли приграничные районы южной границы. Они захватили заложников, передает МК. В результате продолжающихся военных действий около 40 человек погибли и более 700 получили ранения. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его государству войну.
Власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — передает слова Схинас газета Naftemporiki. При этом ответ Турции «должен быть ясен». Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары по Израилю. Тысячи террористов пересекли приграничные районы южной границы. Они захватили заложников, передает МК. В результате продолжающихся военных действий около 40 человек погибли и более 700 получили ранения. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил его государству войну.