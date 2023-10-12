Тюменский финансовый аналитик рассказал, какой продукт стал лидером по росту цен

Аналитик Соловьев: курятина в Тюмени стала лидером по росту цен

13 октября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

В Тюмени за последние месяцы цена на курятину выросла на 8% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени за последние несколько месяцев курятина стала лидером по росту цен. Ее стоимость выросла на 8% и может еще стать выше. Об этом сообщил финансовый аналитик маркетплейса «ФИНМИР» Александр Соловьев. «Подорожание продуктов обусловлено ослаблением рубля, которое началось в конце лета. „Чемпионом“ стала курятина, выросшая в цене более чем на 8% — до 197 рублей за килограмм. Кофе, чай, подсолнечное масло, майонез и другие продукты подорожали на 5-12%», — передают слова Соловьева журналисты РБК Тюмень. По словам эксперта, если проанализировать два отчета Росстата за сентябрь об индексе потребительских цен, то можно сделать прогнозные значения на октябрь. Например, цены на куриные яйца вырастут к концу месяца на 1,5%, мясо кур — на 1,3%, а хлеб, баранина, мука и гречневая крупа — на 0,2%, проанализировал Соловьев. Ранее в городе стоимость килограмма мандарин дошла почти до трехсот рублей за килограмм. За последнюю неделю цена поднялась на 9%. Об этом рассказали представители магазина сети супермаркетов. Они также отметили, что это не финальный рост цен. По их мнению, ближе к новогодним праздникам стоимость может вырасти до 400 рублей за килограмм.

В Тюмени за последние несколько месяцев курятина стала лидером по росту цен. Ее стоимость выросла на 8% и может еще стать выше. Об этом сообщил финансовый аналитик маркетплейса «ФИНМИР» Александр Соловьев. «Подорожание продуктов обусловлено ослаблением рубля, которое началось в конце лета. „Чемпионом“ стала курятина, выросшая в цене более чем на 8% — до 197 рублей за килограмм. Кофе, чай, подсолнечное масло, майонез и другие продукты подорожали на 5-12%», — передают слова Соловьева журналисты РБК Тюмень. По словам эксперта, если проанализировать два отчета Росстата за сентябрь об индексе потребительских цен, то можно сделать прогнозные значения на октябрь. Например, цены на куриные яйца вырастут к концу месяца на 1,5%, мясо кур — на 1,3%, а хлеб, баранина, мука и гречневая крупа — на 0,2%, проанализировал Соловьев. Ранее в городе стоимость килограмма мандарин дошла почти до трехсот рублей за килограмм. За последнюю неделю цена поднялась на 9%. Об этом рассказали представители магазина сети супермаркетов. Они также отметили, что это не финальный рост цен. По их мнению, ближе к новогодним праздникам стоимость может вырасти до 400 рублей за килограмм.