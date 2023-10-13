IT-эксперт рассказал, как сэкономить заряд батареи смартфона

IT-эксперт Мокеев: отключение некоторых функций сэкономит заряд батареи телефона

13 октября 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Отключение неиспользуемых функций позволит сэкономить заряд батареи, заявил Никита Мокеев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Для экономии заряда батареи на смартфоне рекомендуется отключить некоторые функции, которые потребляют энергию. Об этом рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев. «Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — передает слова Мокеева радио Sputnik. Он добавил, что такие функции как системный сервис печати и автозапуск приложений, могут быть ненужными для большинства пользователей. Мокеев также упомянул о настройке, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi и тратит энергию. Эти меры могут помочь экономить заряд батареи, особенно если емкость аккумулятора снижается со временем. Также рекомендуется использовать режим экономии для более эффективного управления энергией, заключил эксперт.

Для экономии заряда батареи на смартфоне рекомендуется отключить некоторые функции, которые потребляют энергию. Об этом рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев. «Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — передает слова Мокеева радио Sputnik. Он добавил, что такие функции как системный сервис печати и автозапуск приложений, могут быть ненужными для большинства пользователей. Мокеев также упомянул о настройке, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi и тратит энергию. Эти меры могут помочь экономить заряд батареи, особенно если емкость аккумулятора снижается со временем. Также рекомендуется использовать режим экономии для более эффективного управления энергией, заключил эксперт.