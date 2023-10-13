IT-эксперт рассказал, как сэкономить заряд батареи смартфона

IT-эксперт Мокеев: отключение некоторых функций сэкономит заряд батареи телефона
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Приезд председателя фонда Сколково Аркадия Дворковича в Эр-телеком, февраль 2020 г. Пермь. , телефон, телефон в руках, зарядка для телефона
Отключение неиспользуемых функций позволит сэкономить заряд батареи, заявил Никита Мокеев Фото:

Для экономии заряда батареи на смартфоне рекомендуется отключить некоторые функции, которые потребляют энергию. Об этом рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.

«Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — передает слова Мокеева радио Sputnik. Он добавил, что такие функции как системный сервис печати и автозапуск приложений, могут быть ненужными для большинства пользователей.

Мокеев также упомянул о настройке, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi и тратит энергию. Эти меры могут помочь экономить заряд батареи, особенно если емкость аккумулятора снижается со временем. Также рекомендуется использовать режим экономии для более эффективного управления энергией, заключил эксперт.

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Для экономии заряда батареи на смартфоне рекомендуется отключить некоторые функции, которые потребляют энергию. Об этом рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев. «Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — передает слова Мокеева радио Sputnik. Он добавил, что такие функции как системный сервис печати и автозапуск приложений, могут быть ненужными для большинства пользователей. Мокеев также упомянул о настройке, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi и тратит энергию. Эти меры могут помочь экономить заряд батареи, особенно если емкость аккумулятора снижается со временем. Также рекомендуется использовать режим экономии для более эффективного управления энергией, заключил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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