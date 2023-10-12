В Санкт-Петербург привезли работу из музея ИЗО в Екатеринбурге, которую не реставрировали 77 лет. Фото

В Санкт-Петербург привезли обновленное панно из музея ИЗО в Екатеринбурге

13 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Панно из собрания музея ИЗО увидят в Санкт-Петербурге, а после вернут в Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге впервые показали отреставрированное панно «Праздник» скульптора Исидора Григорьевича Фрих-Хара. Оно хранилось в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) с 1946 года, а обновили полотно из 50 отдельных керамических деталей и размером 320 на 218 сантиметров лишь в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали представители музея ИЗО. «Панно Исидора Фрих-Хара в собрании ЕМИИ занимает совершенно особое место. Во-первых, его десятилетиями никто из сотрудников не видел в собранном виде. Вторую половину ХХ века оно хранилось в фондах музея, и все полсотни его элементов так или иначе успели пострадать от многочисленных выставок, монтажей и перевозок в прошлом и требовали серьезной реставрации», — пояснил директор музея ИЗО Никита Корытин. Работа попала в собрание ЕМИИ в 1946 году. «Такой огромный объект требовал больших пространств, оборудования и достаточного количества компетентных рук, что стало возможным только после открытия Реставрационно-хранительского корпуса ЕМИИ в 2021 году», — заявил Корытин. Позже Центральный выставочный зал «Манеж» из Санкт-Петербурга договорился с музеем ИЗО, что панно после реставрации станет частью экспозиции «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век», восстановительные работы были закончены только в 2023 году. С 11 октября жители северной столицы смогут посмотреть на обновленную работу Исидора Григорьевича Фрих-Хара. После этого панно вернут в Екатеринбург и разместят в обновленной постоянной экспозиции отечественного искусства XX века. Исидор Григорьевич Фрих-Хар — советский скульптор, который с 1928 года работал на Конаковском фаянсовом заводе, где руководил художественной лабораторией. В 30-е годы он создал панно «Праздник». В этой работе он впервые применил принцип многоярусного построения композиции. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге впервые показали отреставрированное панно «Праздник» скульптора Исидора Григорьевича Фрих-Хара. Оно хранилось в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) с 1946 года, а обновили полотно из 50 отдельных керамических деталей и размером 320 на 218 сантиметров лишь в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали представители музея ИЗО. «Панно Исидора Фрих-Хара в собрании ЕМИИ занимает совершенно особое место. Во-первых, его десятилетиями никто из сотрудников не видел в собранном виде. Вторую половину ХХ века оно хранилось в фондах музея, и все полсотни его элементов так или иначе успели пострадать от многочисленных выставок, монтажей и перевозок в прошлом и требовали серьезной реставрации», — пояснил директор музея ИЗО Никита Корытин. Работа попала в собрание ЕМИИ в 1946 году. «Такой огромный объект требовал больших пространств, оборудования и достаточного количества компетентных рук, что стало возможным только после открытия Реставрационно-хранительского корпуса ЕМИИ в 2021 году», — заявил Корытин. Позже Центральный выставочный зал «Манеж» из Санкт-Петербурга договорился с музеем ИЗО, что панно после реставрации станет частью экспозиции «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век», восстановительные работы были закончены только в 2023 году. С 11 октября жители северной столицы смогут посмотреть на обновленную работу Исидора Григорьевича Фрих-Хара. После этого панно вернут в Екатеринбург и разместят в обновленной постоянной экспозиции отечественного искусства XX века. Исидор Григорьевич Фрих-Хар — советский скульптор, который с 1928 года работал на Конаковском фаянсовом заводе, где руководил художественной лабораторией. В 30-е годы он создал панно «Праздник». В этой работе он впервые применил принцип многоярусного построения композиции.