Пермскую лесопилку наказали за закапывание опилок

Опилки и горбыль закапывать было нельзя
Судебные приставы приостановили работу лесопилки в Кудымкаре (Пермский край) из-за того, что там закапывали опил и горбыль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
«Работниками лесопилки было допущено захламление территории отходами производства в виде опила, коры, горбыля, а также захоронение данного мусора, что шло в разрез с назначением участков. За это судебные приставы приостановили работу предприятия», — рассказали в ведомстве.
Возобновление работы лесопилки возможно только после того, как сотрудники устранят нарушения. Если они этого не сделают, то им грозит уголовное преследование.
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