12 октября 2023

Пермскую лесопилку наказали за закапывание опилок

© Служба новостей «URA.RU»
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Кокорин и Лисовский в Кетовском районе Курганская обл, опилки
Опилки и горбыль закапывать было нельзя Фото:

Судебные приставы приостановили работу лесопилки в Кудымкаре (Пермский край) из-за того, что там закапывали опил и горбыль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«Работниками лесопилки было допущено захламление территории отходами производства в виде опила, коры, горбыля, а также захоронение данного мусора, что шло в разрез с назначением участков. За это судебные приставы приостановили работу предприятия», — рассказали в ведомстве.

Возобновление работы лесопилки возможно только после того, как сотрудники устранят нарушения. Если они этого не сделают, то им грозит уголовное преследование.

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Судебные приставы приостановили работу лесопилки в Кудымкаре (Пермский край) из-за того, что там закапывали опил и горбыль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Работниками лесопилки было допущено захламление территории отходами производства в виде опила, коры, горбыля, а также захоронение данного мусора, что шло в разрез с назначением участков. За это судебные приставы приостановили работу предприятия», — рассказали в ведомстве. Возобновление работы лесопилки возможно только после того, как сотрудники устранят нарушения. Если они этого не сделают, то им грозит уголовное преследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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