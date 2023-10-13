В Тюмени задерживаются два авиарейса в ХМАО и ЯНАО 13 октября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 + Два рейса задерживаются сразу на несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на несколько часов задерживаются два авиарейса Utair. Один — в Красноселькуп (ЯНАО) и Березово (ХМАО). Об этом сообщает информационное табло аэропорта «Рощино». «Рейс ЮТ 345 Тюмень — Красноселькуп. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 8:05, расчетное время вылета — 11:05», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Почти на два часа задерживается рейс этой же авиакомпании в Березово (ХМАО). Рейс должен был вылететь по расписанию в 13:50. Онлайн-табло показывает расчетное время на 15:20. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. В Тюмени на несколько часов задерживаются два авиарейса Utair. Один — в Красноселькуп (ЯНАО) и Березово (ХМАО). Об этом сообщает информационное табло аэропорта «Рощино». «Рейс ЮТ 345 Тюмень — Красноселькуп. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 8:05, расчетное время вылета — 11:05», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Почти на два часа задерживается рейс этой же авиакомпании в Березово (ХМАО). Рейс должен был вылететь по расписанию в 13:50. Онлайн-табло показывает расчетное время на 15:20. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям