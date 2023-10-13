В Тюмени задерживаются два авиарейса в ХМАО и ЯНАО

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Два рейса задерживаются сразу на несколько часов Фото:

В Тюмени на несколько часов задерживаются два авиарейса Utair. Один — в Красноселькуп (ЯНАО) и Березово (ХМАО). Об этом сообщает информационное табло аэропорта «Рощино».

«Рейс ЮТ 345 Тюмень — Красноселькуп. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 8:05, расчетное время вылета — 11:05», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.

Почти на два часа задерживается рейс этой же авиакомпании в Березово (ХМАО). Рейс должен был вылететь по расписанию в 13:50. Онлайн-табло показывает расчетное время на 15:20.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на несколько часов задерживаются два авиарейса Utair. Один — в Красноселькуп (ЯНАО) и Березово (ХМАО). Об этом сообщает информационное табло аэропорта «Рощино». «Рейс ЮТ 345 Тюмень — Красноселькуп. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 8:05, расчетное время вылета — 11:05», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Почти на два часа задерживается рейс этой же авиакомпании в Березово (ХМАО). Рейс должен был вылететь по расписанию в 13:50. Онлайн-табло показывает расчетное время на 15:20. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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