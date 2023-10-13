В Тюмени задерживаются два авиарейса в ХМАО и ЯНАО

Два рейса задерживаются сразу на несколько часов
В Тюмени на несколько часов задерживаются два авиарейса Utair. Один — в Красноселькуп (ЯНАО) и Березово (ХМАО). Об этом сообщает информационное табло аэропорта «Рощино».
«Рейс ЮТ 345 Тюмень — Красноселькуп. Выполняет авиакомпания Utair. Вылет по расписанию — 8:05, расчетное время вылета — 11:05», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.
Почти на два часа задерживается рейс этой же авиакомпании в Березово (ХМАО). Рейс должен был вылететь по расписанию в 13:50. Онлайн-табло показывает расчетное время на 15:20.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!