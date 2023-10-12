Жители Кунгура поспорили из-за нового арт-объекта. Фото

Новая скульптура лыжника в Кунгуре поссорила местных жителей

13 октября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

В соцсетях неоднозначно отнеслись к новому памятнику Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кунгуре Пермского края жители неоднозначно отнеслись к новому арт-объекту. Около лыжной базы «Снежинка» накануне установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Одни горожане в социальных сетях просят не позорить Кунгур, а другие, напротив, высоко оценивают работу мастера. Из-за внешнего сходства пользователи также предлагают женить лыжника на Аленке из Нововоронежа. «Антон профессиональный кузнец, который работает с плоскостным решением, зачем лезть в объемную скульптуру, да еще и фигуру человека?! Фигура получилась как минимум неправильно и абсурдно во всех художественных моментах», — пишет Антон Логинов. Наталья Пермякова выражает мнение коротко: «Не позорьте Кунгур». А вот Татьяна Блинова наоборот благодарит мастера за работу: «Спасибо за ваше мастерство, талант, за неповторимый авторский стиль, а главное за яркий вклад родному Кунгуру». Некоторые горожане, увидев арт-объект, вспомнили памятник героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов. «Похож на мужа Аленки», — пишет Любовь Пихтовникова в одном из пабликов Кунгура. Такого же мнения придерживается Екатерина Бакланова: «Дак это муж Аленки». Скульптуру Аленки в Нововоронеже в итоге демонтировали. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте. Арт-объект «Лыжник» в Кунгуре Администрация Кунгура в ВК https://vk.com/kungur_mo Памятник Аленке открыли в 2020 году, но скоро демонтировали https://ura.news/news/1052464166 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кунгуре Пермского края жители неоднозначно отнеслись к новому арт-объекту. Около лыжной базы «Снежинка» накануне установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Одни горожане в социальных сетях просят не позорить Кунгур, а другие, напротив, высоко оценивают работу мастера. Из-за внешнего сходства пользователи также предлагают женить лыжника на Аленке из Нововоронежа. «Антон профессиональный кузнец, который работает с плоскостным решением, зачем лезть в объемную скульптуру, да еще и фигуру человека?! Фигура получилась как минимум неправильно и абсурдно во всех художественных моментах», — пишет Антон Логинов. Наталья Пермякова выражает мнение коротко: «Не позорьте Кунгур». А вот Татьяна Блинова наоборот благодарит мастера за работу: «Спасибо за ваше мастерство, талант, за неповторимый авторский стиль, а главное за яркий вклад родному Кунгуру». Некоторые горожане, увидев арт-объект, вспомнили памятник героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов. «Похож на мужа Аленки», — пишет Любовь Пихтовникова в одном из пабликов Кунгура. Такого же мнения придерживается Екатерина Бакланова: «Дак это муж Аленки». Скульптуру Аленки в Нововоронеже в итоге демонтировали. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте.