12 октября 2023

Жители Кунгура поспорили из-за нового арт-объекта. Фото

Новая скульптура лыжника в Кунгуре поссорила местных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцсетях неоднозначно отнеслись к новому памятнику Фото:

В Кунгуре Пермского края жители неоднозначно отнеслись к новому арт-объекту. Около лыжной базы «Снежинка» накануне установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Одни горожане в социальных сетях просят не позорить Кунгур, а другие, напротив, высоко оценивают работу мастера. Из-за внешнего сходства пользователи также предлагают женить лыжника на Аленке из Нововоронежа.

«Антон профессиональный кузнец, который работает с плоскостным решением, зачем лезть в объемную скульптуру, да еще и фигуру человека?! Фигура получилась как минимум неправильно и абсурдно во всех художественных моментах», — пишет Антон Логинов. Наталья Пермякова выражает мнение коротко: «Не позорьте Кунгур». А вот Татьяна Блинова наоборот благодарит мастера за работу: «Спасибо за ваше мастерство, талант, за неповторимый авторский стиль, а главное за яркий вклад родному Кунгуру».

Некоторые горожане, увидев арт-объект, вспомнили памятник героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов. «Похож на мужа Аленки», — пишет Любовь Пихтовникова в одном из пабликов Кунгура. Такого же мнения придерживается Екатерина Бакланова: «Дак это муж Аленки». Скульптуру Аленки в Нововоронеже в итоге демонтировали. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте.

Арт-объект «Лыжник» в Кунгуре
Арт-объект «Лыжник» в Кунгуре
Памятник Аленке открыли в 2020 году, но скоро демонтировали
Памятник Аленке открыли в 2020 году, но скоро демонтировали
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В Кунгуре Пермского края жители неоднозначно отнеслись к новому арт-объекту. Около лыжной базы «Снежинка» накануне установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Одни горожане в социальных сетях просят не позорить Кунгур, а другие, напротив, высоко оценивают работу мастера. Из-за внешнего сходства пользователи также предлагают женить лыжника на Аленке из Нововоронежа. «Антон профессиональный кузнец, который работает с плоскостным решением, зачем лезть в объемную скульптуру, да еще и фигуру человека?! Фигура получилась как минимум неправильно и абсурдно во всех художественных моментах», — пишет Антон Логинов. Наталья Пермякова выражает мнение коротко: «Не позорьте Кунгур». А вот Татьяна Блинова наоборот благодарит мастера за работу: «Спасибо за ваше мастерство, талант, за неповторимый авторский стиль, а главное за яркий вклад родному Кунгуру». Некоторые горожане, увидев арт-объект, вспомнили памятник героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов. «Похож на мужа Аленки», — пишет Любовь Пихтовникова в одном из пабликов Кунгура. Такого же мнения придерживается Екатерина Бакланова: «Дак это муж Аленки». Скульптуру Аленки в Нововоронеже в итоге демонтировали. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте.
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