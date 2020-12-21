Соцсети с юмором отнеслись к новому памятнику Аленке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Памятник героине русских сказок Аленке в городе Нововоронеж Воронежской области ожидаемо вызвал большой резонанс в соцсетях. Скульптура, которую местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, моментально стала героем мемов. Сегодня городские власти решили демонтировать памятник. В общей сложности он простоял чуть более двух суток.

Памятник Аленке, о котором идет речь, стал подарком селу Новая Аленовка на 250-летие. Согласно городским легендам, 250 лет назад героиня в поисках места для переселения основала этот населенный пункт. Однако скульптура, по мнению местных жителей, вышла, мягко говоря, неудачной. Многие сравнили ее суровое лицо и неестественное телосложение с персонажами фильмов ужасов.

К народному творчеству в соцсетях подключилась также телеведущая Ксения Собчак, которая в фотошопе приделала голову памятника к телу представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Сама Захарова фотоколлаж оценила с юмором, похвалила телеведущую за пиар МИД и пообещала подарить ей шапку с логотипом ведомства.

По словам главы Нововоронежа Владимира Лещенко, дорабатывать скульптуру не будут. На ее месте установят памятную табличку, передает издание «Подъем».

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