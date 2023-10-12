12 октября 2023

В Тюмени возобновится движение по одной из главных улиц города

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание по ул. Ленина 1. Тюмень, ленина 1
Проезд для горожан закрыт по улице Ленина с мая этого года Фото:

В Тюмени с 16 октября возобновится движение по улице Ленина, перекрытой с мая этого года. Об этом сообщает администрация города. По этому маршруту вернутся на линию сразу 20 автобусов.

«С 16 октября 2023 года в связи с открытием движения для транспортных средств по улице Ленина на участке от здания музея „Городская Дума“ (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской автобусы маршрутов регулярных перевозок №№ 9, 11, 14, 17, 17к, и других возвращаются на основную схему движения», — указано в сообщении ведомства. Ремонтные работы велись с мая 2023 года.

Движение запустят опережая сроки. Ранее планировалось завершить все ремонтные работы к 15 ноября 2023 года. В настоящий момент на участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. Участок до улицы Красина откроют позднее.

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В Тюмени с 16 октября возобновится движение по улице Ленина, перекрытой с мая этого года. Об этом сообщает администрация города. По этому маршруту вернутся на линию сразу 20 автобусов. «С 16 октября 2023 года в связи с открытием движения для транспортных средств по улице Ленина на участке от здания музея „Городская Дума“ (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской автобусы маршрутов регулярных перевозок №№ 9, 11, 14, 17, 17к, и других возвращаются на основную схему движения», — указано в сообщении ведомства. Ремонтные работы велись с мая 2023 года. Движение запустят опережая сроки. Ранее планировалось завершить все ремонтные работы к 15 ноября 2023 года. В настоящий момент на участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. Участок до улицы Красина откроют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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