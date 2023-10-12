В Тюмени возобновится движение по одной из главных улиц города

13 октября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Проезд для горожан закрыт по улице Ленина с мая этого года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени с 16 октября возобновится движение по улице Ленина, перекрытой с мая этого года. Об этом сообщает администрация города. По этому маршруту вернутся на линию сразу 20 автобусов. «С 16 октября 2023 года в связи с открытием движения для транспортных средств по улице Ленина на участке от здания музея „Городская Дума“ (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской автобусы маршрутов регулярных перевозок №№ 9, 11, 14, 17, 17к, и других возвращаются на основную схему движения», — указано в сообщении ведомства. Ремонтные работы велись с мая 2023 года. Движение запустят опережая сроки. Ранее планировалось завершить все ремонтные работы к 15 ноября 2023 года. В настоящий момент на участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. Участок до улицы Красина откроют позднее.

В Тюмени с 16 октября возобновится движение по улице Ленина, перекрытой с мая этого года. Об этом сообщает администрация города. По этому маршруту вернутся на линию сразу 20 автобусов. «С 16 октября 2023 года в связи с открытием движения для транспортных средств по улице Ленина на участке от здания музея „Городская Дума“ (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской автобусы маршрутов регулярных перевозок №№ 9, 11, 14, 17, 17к, и других возвращаются на основную схему движения», — указано в сообщении ведомства. Ремонтные работы велись с мая 2023 года. Движение запустят опережая сроки. Ранее планировалось завершить все ремонтные работы к 15 ноября 2023 года. В настоящий момент на участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. Участок до улицы Красина откроют позднее.