Shot: Wildberries отменил комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard. Скрин

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Wildberries стал возвращать комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard, пишет Shot Фото:

Маркетплейс Wildberries стал возвращать комиссию при оплате картами платежных систем Visa и Mastercard. Это произошло после упоминания о проведении прокурорской проверки.

«Wildberries возвращает комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на этот шаг компания решила пойти после того, как было обнародовано упоминание о грядущей прокурорской проверки и нарастанием волнений в обществе. Это действие не освобождает маркетплейс от возможной проверки прокуратуры, наложения административного штрафа и других последствий, оно может лишь смягчить гнев правоохранительных органов, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Wildberries для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard. В генпрокуратуре РФ в связи с этим заявили о проведении проверки маркетплейса. Также ведомство заинтересовало введение платного возврата товара.

Уведомление о возврате комиссии
Уведомление о возврате комиссии
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Маркетплейс Wildberries стал возвращать комиссию при оплате картами платежных систем Visa и Mastercard. Это произошло после упоминания о проведении прокурорской проверки. «Wildberries возвращает комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на этот шаг компания решила пойти после того, как было обнародовано упоминание о грядущей прокурорской проверки и нарастанием волнений в обществе. Это действие не освобождает маркетплейс от возможной проверки прокуратуры, наложения административного штрафа и других последствий, оно может лишь смягчить гнев правоохранительных органов, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Wildberries для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard. В генпрокуратуре РФ в связи с этим заявили о проведении проверки маркетплейса. Также ведомство заинтересовало введение платного возврата товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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