Маркетплейс Wildberries стал возвращать комиссию при оплате картами платежных систем Visa и Mastercard. Это произошло после упоминания о проведении прокурорской проверки.
«Wildberries возвращает комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на этот шаг компания решила пойти после того, как было обнародовано упоминание о грядущей прокурорской проверки и нарастанием волнений в обществе. Это действие не освобождает маркетплейс от возможной проверки прокуратуры, наложения административного штрафа и других последствий, оно может лишь смягчить гнев правоохранительных органов, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Wildberries для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard. В генпрокуратуре РФ в связи с этим заявили о проведении проверки маркетплейса. Также ведомство заинтересовало введение платного возврата товара.
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