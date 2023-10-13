Shot: Wildberries отменил комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard. Скрин

13 октября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Wildberries стал возвращать комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard, пишет Shot Фото: Анна Майорова © URA.RU Маркетплейс Wildberries стал возвращать комиссию при оплате картами платежных систем Visa и Mastercard. Это произошло после упоминания о проведении прокурорской проверки. «Wildberries возвращает комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на этот шаг компания решила пойти после того, как было обнародовано упоминание о грядущей прокурорской проверки и нарастанием волнений в обществе. Это действие не освобождает маркетплейс от возможной проверки прокуратуры, наложения административного штрафа и других последствий, оно может лишь смягчить гнев правоохранительных органов, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Wildberries для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard. В генпрокуратуре РФ в связи с этим заявили о проведении проверки маркетплейса. Также ведомство заинтересовало введение платного возврата товара. Уведомление о возврате комиссии Фото: telegram-канал Shot, t.me/shot_shot/58104

Маркетплейс Wildberries стал возвращать комиссию при оплате картами платежных систем Visa и Mastercard. Это произошло после упоминания о проведении прокурорской проверки. «Wildberries возвращает комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на этот шаг компания решила пойти после того, как было обнародовано упоминание о грядущей прокурорской проверки и нарастанием волнений в обществе. Это действие не освобождает маркетплейс от возможной проверки прокуратуры, наложения административного штрафа и других последствий, оно может лишь смягчить гнев правоохранительных органов, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Wildberries для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Wildberries начал взимать комиссию в размере 3% от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard. В генпрокуратуре РФ в связи с этим заявили о проведении проверки маркетплейса. Также ведомство заинтересовало введение платного возврата товара.