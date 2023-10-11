11 октября 2023

Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия для пользователей карт Visa и Mastercard составит 3% Фото:

Отечественный маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Об этом рассказал директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников.

«Речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Дмитрия Колесникова. В настоящее время у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены в России.

Несмотря на это, покупатели могут выбрать иные способы оплаты, которые не подразумевают комиссии в виде 3%. В список таких вошли карты «Мир», система быстрых платежей (СБП) и SberPay.

Ранее Wildberries изменил механизм списания средств за подмену товаров: с апреля этого года партнеры могут оспорить возврат денежных средств за подмену товара в течение 14 дней, а не семи. Кроме того, маркетплейс ввел платный возврат на Wildberries в 2023 году, что вызвало негодование у многих россиян.

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Отечественный маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Об этом рассказал директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников. «Речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Дмитрия Колесникова. В настоящее время у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены в России. Несмотря на это, покупатели могут выбрать иные способы оплаты, которые не подразумевают комиссии в виде 3%. В список таких вошли карты «Мир», система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Ранее Wildberries изменил механизм списания средств за подмену товаров: с апреля этого года партнеры могут оспорить возврат денежных средств за подмену товара в течение 14 дней, а не семи. Кроме того, маркетплейс ввел платный возврат на Wildberries в 2023 году, что вызвало негодование у многих россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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