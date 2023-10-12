В Тюмени с 24 октября по 6 ноября перекроют движение на улице 9 Января из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с выполнением работ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 9 Января (участок от ул. Баумана до ул. Переулок 4-й Степной) в период с 24.10.2023 по 06.11.2023. Участникам дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД», — указано в сообщении мэрии.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени спустя полгода, запустят движение по улице Ленина. Ремонтные работы там начались еще весной и парализовали работу сразу 20 городских автобусов.
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