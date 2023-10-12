12 октября 2023

В Тюмени на две недели перекроют дорогу из-за ремонта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, лужа, дорога авто, дорога, автомобили, дождь
В администрации города заранее просят водителей продумывать маршрут Фото:

В Тюмени с 24 октября по 6 ноября перекроют движение на улице 9 Января из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с выполнением работ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 9 Января (участок от ул. Баумана до ул. Переулок 4-й Степной) в период с 24.10.2023 по 06.11.2023. Участникам дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД», — указано в сообщении мэрии.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени спустя полгода, запустят движение по улице Ленина. Ремонтные работы там начались еще весной и парализовали работу сразу 20 городских автобусов.

Дорогу перекроют на две недели
Дорогу перекроют на две недели
Фото:

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В Тюмени с 24 октября по 6 ноября перекроют движение на улице 9 Января из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с выполнением работ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 9 Января (участок от ул. Баумана до ул. Переулок 4-й Степной) в период с 24.10.2023 по 06.11.2023. Участникам дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД», — указано в сообщении мэрии. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени спустя полгода, запустят движение по улице Ленина. Ремонтные работы там начались еще весной и парализовали работу сразу 20 городских автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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