В Тюмени на две недели перекроют дорогу из-за ремонта. Карта

13 октября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

В администрации города заранее просят водителей продумывать маршрут Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 24 октября по 6 ноября перекроют движение на улице 9 Января из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с выполнением работ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 9 Января (участок от ул. Баумана до ул. Переулок 4-й Степной) в период с 24.10.2023 по 06.11.2023. Участникам дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД», — указано в сообщении мэрии. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени спустя полгода, запустят движение по улице Ленина. Ремонтные работы там начались еще весной и парализовали работу сразу 20 городских автобусов. Дорогу перекроют на две недели Фото: телеграм-канал администрации города Тюмени https://t.me/tmndom

В Тюмени с 24 октября по 6 ноября перекроют движение на улице 9 Января из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с выполнением работ будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 9 Января (участок от ул. Баумана до ул. Переулок 4-й Степной) в период с 24.10.2023 по 06.11.2023. Участникам дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД», — указано в сообщении мэрии. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени спустя полгода, запустят движение по улице Ленина. Ремонтные работы там начались еще весной и парализовали работу сразу 20 городских автобусов.