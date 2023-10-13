Больше десятка заложников погибло из-за ударов Израиля по Газе

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Среди погибших в Газе были иностранные граждане Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли 13 заложников, среди которых были иностранные граждане. Об этом сообщает telegram-канал Sabereen plus, близкий к палестинскому движению ХАМАС.

«Исламское сопротивление сообщает об убийстве 13 военнопленных в результате бомбардировок Северной провинции и провинции Газа за последние 24 часа», — написали в канале. Там отметили, что среди погибших были иностранные граждане.

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В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли 13 заложников, среди которых были иностранные граждане. Об этом сообщает telegram-канал Sabereen plus, близкий к палестинскому движению ХАМАС. «Исламское сопротивление сообщает об убийстве 13 военнопленных в результате бомбардировок Северной провинции и провинции Газа за последние 24 часа», — написали в канале. Там отметили, что среди погибших были иностранные граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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