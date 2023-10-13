Дети из ДНР будут учиться в челябинской школе. Фото

13 октября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Ребята из Ясиноватой будут учиться в школе Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дети из Ясиноватой Донецкой народной республики приедут в Челябинскую область, чтобы обучаться в школе Миасса. Об этом 13 октября сообщил в своих социальных сетях глава подшефного города Дмитрий Шевченко. «По приглашению Челябинской области 76 обучающихся города Ясиноватая отправились на обучение в Миасс. Проживать дети и сопровождающие будут в санатории „Синегорье“», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава Ясиноватой пожелал школьникам успешной учебы. Также он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Дети и их сопровождающие будут проживать в санатории Фото: telegram-канал Дмитрия Шевченко, https://t.me/shevchenko_yas

Дети из Ясиноватой Донецкой народной республики приедут в Челябинскую область, чтобы обучаться в школе Миасса. Об этом 13 октября сообщил в своих социальных сетях глава подшефного города Дмитрий Шевченко. «По приглашению Челябинской области 76 обучающихся города Ясиноватая отправились на обучение в Миасс. Проживать дети и сопровождающие будут в санатории „Синегорье“», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава Ясиноватой пожелал школьникам успешной учебы. Также он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.