Дети из ДНР будут учиться в челябинской школе. Фото

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Ребята из Ясиноватой будут учиться в школе Миасса Фото:

Дети из Ясиноватой Донецкой народной республики приедут в Челябинскую область, чтобы обучаться в школе Миасса. Об этом 13 октября сообщил в своих социальных сетях глава подшефного города Дмитрий Шевченко.

«По приглашению Челябинской области 76 обучающихся города Ясиноватая отправились на обучение в Миасс. Проживать дети и сопровождающие будут в санатории „Синегорье“», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Глава Ясиноватой пожелал школьникам успешной учебы. Также он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Дети и их сопровождающие будут проживать в санатории
Дети и их сопровождающие будут проживать в санатории
Фото:

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Дети из Ясиноватой Донецкой народной республики приедут в Челябинскую область, чтобы обучаться в школе Миасса. Об этом 13 октября сообщил в своих социальных сетях глава подшефного города Дмитрий Шевченко. «По приглашению Челябинской области 76 обучающихся города Ясиноватая отправились на обучение в Миасс. Проживать дети и сопровождающие будут в санатории „Синегорье“», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава Ясиноватой пожелал школьникам успешной учебы. Также он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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