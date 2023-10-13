Ребята из Ясиноватой будут учиться в школе Миасса
Дети из Ясиноватой Донецкой народной республики приедут в Челябинскую область, чтобы обучаться в школе Миасса. Об этом 13 октября сообщил в своих социальных сетях глава подшефного города Дмитрий Шевченко.
«По приглашению Челябинской области 76 обучающихся города Ясиноватая отправились на обучение в Миасс. Проживать дети и сопровождающие будут в санатории „Синегорье“», — написал Шевченко в своем telegram-канале.
Глава Ясиноватой пожелал школьникам успешной учебы. Также он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Дети и их сопровождающие будут проживать в санатории
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