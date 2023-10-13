На дипломата Израиля напали в КНР после анонса ХАМАС «дня всемирного джихада»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Израильский дипломат был госпитализирован Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства. Об этом сообщило издание Ynet.

«Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине», — написали в издании. Там добавили, что он находится на лечении в больнице, его состояние стабильное. В настоящее время выясняются обстоятельства нападения.

Ранее один из бывших лидеров ХАМАСа призвал мусульман со всего мира провести в пятницу день «ярости» и устроить евреям погром в рамках джихада (в исламе — борьба за веру, прим.ред.). Израильтян призвали проявить осторожность в этот день.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства. Об этом сообщило издание Ynet. «Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине», — написали в издании. Там добавили, что он находится на лечении в больнице, его состояние стабильное. В настоящее время выясняются обстоятельства нападения. Ранее один из бывших лидеров ХАМАСа призвал мусульман со всего мира провести в пятницу день «ярости» и устроить евреям погром в рамках джихада (в исламе — борьба за веру, прим.ред.). Израильтян призвали проявить осторожность в этот день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...