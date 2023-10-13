На дипломата Израиля напали в КНР после анонса ХАМАС «дня всемирного джихада»

13 октября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Израильский дипломат был госпитализирован Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства. Об этом сообщило издание Ynet. «Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине», — написали в издании . Там добавили, что он находится на лечении в больнице, его состояние стабильное. В настоящее время выясняются обстоятельства нападения. Ранее один из бывших лидеров ХАМАСа призвал мусульман со всего мира провести в пятницу день «ярости» и устроить евреям погром в рамках джихада (в исламе — борьба за веру, прим.ред.). Израильтян призвали проявить осторожность в этот день.

В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства. Об этом сообщило издание Ynet. «Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине», — написали в издании. Там добавили, что он находится на лечении в больнице, его состояние стабильное. В настоящее время выясняются обстоятельства нападения. Ранее один из бывших лидеров ХАМАСа призвал мусульман со всего мира провести в пятницу день «ярости» и устроить евреям погром в рамках джихада (в исламе — борьба за веру, прим.ред.). Израильтян призвали проявить осторожность в этот день.