На дипломата Израиля напали в КНР после анонса ХАМАС «дня всемирного джихада»

Израильский дипломат был госпитализирован
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Пекине произошло нападение на сотрудника посольства. Об этом сообщило издание Ynet.
«Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине», — написали в
Ранее один из бывших лидеров ХАМАСа призвал мусульман со всего мира провести в пятницу день «ярости» и устроить евреям погром в рамках джихада (в исламе — борьба за веру, прим.ред.). Израильтян призвали проявить осторожность в этот день.
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