Пермская фирма давала взятки сотруднику «РЖД» за фальсификацию документов

В Пермском крае замдиректора организации давал взятки сотруднику ОАО «Российские железные дороги». За деньги тот подделывал документы о состоянии грузовых вагонов.
«Сотрудник „РЖД“ получал деньги от заместителя директора организации из Березников (Пермский край) за то, что подписывал несуществующие акты о хорошем состоянии грузовых вагонов компании. Он также умалчивал о несоответствии вагонов. Всего взяточник получил более 60 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В отношении пермяка возбудили уголовное дело, а суд признал его виновным. Взяточник должен выплатить государству штраф в размере 450 тысяч рублей. Соучастников преступления также ждут судебные разбирательства.
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