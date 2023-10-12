12 октября 2023

Пермская фирма давала взятки сотруднику «РЖД» за фальсификацию документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
За деньги подделывались документы о состоянии грузовых вагонов Фото:

В Пермском крае замдиректора организации давал взятки сотруднику ОАО «Российские железные дороги». За деньги тот подделывал документы о состоянии грузовых вагонов.

«Сотрудник „РЖД“ получал деньги от заместителя директора организации из Березников (Пермский край) за то, что подписывал несуществующие акты о хорошем состоянии грузовых вагонов компании. Он также умалчивал о несоответствии вагонов. Всего взяточник получил более 60 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело, а суд признал его виновным. Взяточник должен выплатить государству штраф в размере 450 тысяч рублей. Соучастников преступления также ждут судебные разбирательства.

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В Пермском крае замдиректора организации давал взятки сотруднику ОАО «Российские железные дороги». За деньги тот подделывал документы о состоянии грузовых вагонов. «Сотрудник „РЖД“ получал деньги от заместителя директора организации из Березников (Пермский край) за то, что подписывал несуществующие акты о хорошем состоянии грузовых вагонов компании. Он также умалчивал о несоответствии вагонов. Всего взяточник получил более 60 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В отношении пермяка возбудили уголовное дело, а суд признал его виновным. Взяточник должен выплатить государству штраф в размере 450 тысяч рублей. Соучастников преступления также ждут судебные разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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