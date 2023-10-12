Курганские риелторы рассказали, почему сложно продавать частные дома

Курганцы не могут продать свои дома из-за проблем с документами

13 октября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Фотографии низкого качества могут стать причиной долгого поиска покупателя (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганцам мешают продавать частные дома проблемы с документами, несоответствующая объекту стоимость и плохие фотографии. Об этом URA.RU сообщили представители разных агентств недвижимости Кургана. «Чаще всего возникают проблемы с документами, например, нет межевания объекта. Старые дома сталкиваются с проблемой регистрации. Например, дом старый снесли, затем построили новый на его месте, но зарегистрировать забыли. В итоге может быть расхождение в площадях», — рассказала директор агентства недвижимости Best Realt Кристина Козлова. Все проблемы с документами, как отметила Козлова, решаемы. Но не все покупатели готовы ждать их решения, поэтому сделки срываются. Специалист по недвижимости агентства «Полезные люди» рассказала, что из-за того, что частные дома строятся по желанию собственника, на основании его финансовых возможностей и планов на объект, случается, что при продаже не удается окупить его реальную стоимость. Так, например, уточнила риелтор, продают качественный двухэтажный дом за 8,5 млн рублей, где для каждого жильца по комнате — покупателя найти не могут. В итоге, по мнению специалиста, дом не окупится. Также для успешной продажи объекта специалист агентства недвижимости «Аврора» Вероника Тархова рекомендует продавцам определить реальную стоимость объекта. В пример риелтор привела случаи, когда люди хотят продать объект в Кургане, чтобы после купить другой в Тюмени. В таких ситуациях часто цена завышена. Также она рассказала, что важно позаботиться о документах. Процедура подготовки документов по межеванию может занимать около двух недель, которые не может ждать покупатель. Еще специалист отметила, что причиной долгого поиска покупателя становятся фотографии объекта, если они низкого качества. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла средняя стоимость домов с участком. Шаг за год составил почти полмиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцам мешают продавать частные дома проблемы с документами, несоответствующая объекту стоимость и плохие фотографии. Об этом URA.RU сообщили представители разных агентств недвижимости Кургана. «Чаще всего возникают проблемы с документами, например, нет межевания объекта. Старые дома сталкиваются с проблемой регистрации. Например, дом старый снесли, затем построили новый на его месте, но зарегистрировать забыли. В итоге может быть расхождение в площадях», — рассказала директор агентства недвижимости Best Realt Кристина Козлова. Все проблемы с документами, как отметила Козлова, решаемы. Но не все покупатели готовы ждать их решения, поэтому сделки срываются. Специалист по недвижимости агентства «Полезные люди» рассказала, что из-за того, что частные дома строятся по желанию собственника, на основании его финансовых возможностей и планов на объект, случается, что при продаже не удается окупить его реальную стоимость. Так, например, уточнила риелтор, продают качественный двухэтажный дом за 8,5 млн рублей, где для каждого жильца по комнате — покупателя найти не могут. В итоге, по мнению специалиста, дом не окупится. Также для успешной продажи объекта специалист агентства недвижимости «Аврора» Вероника Тархова рекомендует продавцам определить реальную стоимость объекта. В пример риелтор привела случаи, когда люди хотят продать объект в Кургане, чтобы после купить другой в Тюмени. В таких ситуациях часто цена завышена. Также она рассказала, что важно позаботиться о документах. Процедура подготовки документов по межеванию может занимать около двух недель, которые не может ждать покупатель. Еще специалист отметила, что причиной долгого поиска покупателя становятся фотографии объекта, если они низкого качества. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла средняя стоимость домов с участком. Шаг за год составил почти полмиллиона рублей.