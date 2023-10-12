Ликвидация свердловского мусорного полигона обойдется в 90 млн рублей

В Верхней Туре (Свердловская область) ликвидируют и рекультивируют мусорный полигон на площади 2,4 гектара. Это обойдется в 90 млн рублей.
«Свыше 90 млн рублей направлено на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Верхней Туре. Из регионального бюджета на реализацию проекта выделено 69,5 млн рублей и еще 21 млн рублей направит муниципалитет», — сообщает департамент информполитики региона.
Сейчас подрядчик ликвидирует старый полигон — мусор с него перевезут на санкционированный полигон. После этого на территории проведут санобработку. Финальной стадией станет выравнивание и отсыпка щебнем участка. В дальнейшем там появится производственная площадка.
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