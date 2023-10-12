12 октября 2023

Ликвидация свердловского мусорного полигона обойдется в 90 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь рекультивации составит 2,4 гектара Фото:

В Верхней Туре (Свердловская область) ликвидируют и рекультивируют мусорный полигон на площади 2,4 гектара. Это обойдется в 90 млн рублей.

«Свыше 90 млн рублей направлено на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Верхней Туре. Из регионального бюджета на реализацию проекта выделено 69,5 млн рублей и еще 21 млн рублей направит муниципалитет», — сообщает департамент информполитики региона.

Сейчас подрядчик ликвидирует старый полигон — мусор с него перевезут на санкционированный полигон. После этого на территории проведут санобработку. Финальной стадией станет выравнивание и отсыпка щебнем участка. В дальнейшем там появится производственная площадка.

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В Верхней Туре (Свердловская область) ликвидируют и рекультивируют мусорный полигон на площади 2,4 гектара. Это обойдется в 90 млн рублей. «Свыше 90 млн рублей направлено на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в Верхней Туре. Из регионального бюджета на реализацию проекта выделено 69,5 млн рублей и еще 21 млн рублей направит муниципалитет», — сообщает департамент информполитики региона. Сейчас подрядчик ликвидирует старый полигон — мусор с него перевезут на санкционированный полигон. После этого на территории проведут санобработку. Финальной стадией станет выравнивание и отсыпка щебнем участка. В дальнейшем там появится производственная площадка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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