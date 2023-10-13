ХАМАС выпустил 150 ракет по городу рядом с сектором Газа

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ХАМАС совершил мощную ракетную атаку на Ашкелон Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бригады палестинского движения ХАМАСа во время мощной ракетной атаки на израильский город Ашкелон выпустили 150 ракет. Об этом рассказали представители движения.

«Сейчас происходит крупный ракетный удар 150 ракетами по Ашкелону», — сообщили в ХАМАСе. Там добавили, что атака произведена в ответ на удары по мирному населению Палестины со стороны Израиля.

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Бригады палестинского движения ХАМАСа во время мощной ракетной атаки на израильский город Ашкелон выпустили 150 ракет. Об этом рассказали представители движения. «Сейчас происходит крупный ракетный удар 150 ракетами по Ашкелону», — сообщили в ХАМАСе. Там добавили, что атака произведена в ответ на удары по мирному населению Палестины со стороны Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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