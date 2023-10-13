ХАМАС выпустил 150 ракет по городу рядом с сектором Газа

ХАМАС совершил мощную ракетную атаку на Ашкелон
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Бригады палестинского движения ХАМАСа во время мощной ракетной атаки на израильский город Ашкелон выпустили 150 ракет. Об этом рассказали представители движения.
«Сейчас происходит крупный ракетный удар 150 ракетами по Ашкелону», —
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