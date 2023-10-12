12 октября 2023

В топ самых оплачиваемых пермских вакансий вошли повара и токари

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Бова, шеф-повар ресторана «БарБорис». Екатеринбург, повар, салат, терка, готовка, кухня
Зарплата повара превышает 130 тысяч рублей Фото:

Среди пермских вакансий самыми оплачиваемыми в октябре стали повара, токари и инженеры ПТО. Такое исследование провел сервис «Работа.ру».

«Пермяки могут работать поварами и получать до 139 тысяч рублей. Работать придется вахтовым методом, но проезд и проживание компенсирует работодатель. Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли токари на производстве силовых установок и двигателей. Они могут получать до 120 тысяч рублей», — сообщили в «Работа.ру».

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками октября в Перми стали инженеры производственно-технических отделов. Оплата труда этих специалистов доходит до 150 тысяч рублей.

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Среди пермских вакансий самыми оплачиваемыми в октябре стали повара, токари и инженеры ПТО. Такое исследование провел сервис «Работа.ру». «Пермяки могут работать поварами и получать до 139 тысяч рублей. Работать придется вахтовым методом, но проезд и проживание компенсирует работодатель. Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли токари на производстве силовых установок и двигателей. Они могут получать до 120 тысяч рублей», — сообщили в «Работа.ру». Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками октября в Перми стали инженеры производственно-технических отделов. Оплата труда этих специалистов доходит до 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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