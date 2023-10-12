В топ самых оплачиваемых пермских вакансий вошли повара и токари

Зарплата повара превышает 130 тысяч рублей
Среди пермских вакансий самыми оплачиваемыми в октябре стали повара, токари и инженеры ПТО. Такое исследование провел сервис «Работа.ру».
«Пермяки могут работать поварами и получать до 139 тысяч рублей. Работать придется вахтовым методом, но проезд и проживание компенсирует работодатель. Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли токари на производстве силовых установок и двигателей. Они могут получать до 120 тысяч рублей», — сообщили в «Работа.ру».
Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками октября в Перми стали инженеры производственно-технических отделов. Оплата труда этих специалистов доходит до 150 тысяч рублей.
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