12 октября 2023

Пермское УФАС возбудило дело из-за подозрительной рекламы молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
В рекламе молока содержались признаки нарушения законодательства Фото:

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело из-за подозрительной рекламы молочной продукции, которую производит ООО «Маслозавод Нытвенский». Рекламное изображение находилось на кузове автомобиля «Газель», ехавшего по улицам Перми.

«Реклама маслозавода содержала сравнительное указание „Все лучшее из молока“ и сопровождалось изображениями молочной продукцией, изготовленной ООО „Маслозавод Нытвенский“. При этом отсутствовал критерий, по которому производится сравнение. Также не было объективного подтверждения этому утверждению, что противоречит рекламному законодательству. Возбуждено антимонопольное дело», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дело в отношении ООО «Маслозавод Нытвенский» возбуждено по факту распространения рекламы с признаками нарушения закона. Если предприятие признают виновным, ему грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское управление ФАС возбудило дело по факту распространения незаконной рекламы в отношении учредителя радиостанции «Болид». Реклама находилась на сайте женского форума Lady Boss и содержала информацию, привлекающую внимание к радио и его продвижению на рынке.

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Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело из-за подозрительной рекламы молочной продукции, которую производит ООО «Маслозавод Нытвенский». Рекламное изображение находилось на кузове автомобиля «Газель», ехавшего по улицам Перми. «Реклама маслозавода содержала сравнительное указание „Все лучшее из молока“ и сопровождалось изображениями молочной продукцией, изготовленной ООО „Маслозавод Нытвенский“. При этом отсутствовал критерий, по которому производится сравнение. Также не было объективного подтверждения этому утверждению, что противоречит рекламному законодательству. Возбуждено антимонопольное дело», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Дело в отношении ООО «Маслозавод Нытвенский» возбуждено по факту распространения рекламы с признаками нарушения закона. Если предприятие признают виновным, ему грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское управление ФАС возбудило дело по факту распространения незаконной рекламы в отношении учредителя радиостанции «Болид». Реклама находилась на сайте женского форума Lady Boss и содержала информацию, привлекающую внимание к радио и его продвижению на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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