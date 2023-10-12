Пермское УФАС возбудило дело из-за подозрительной рекламы молока

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело из-за подозрительной рекламы молочной продукции, которую производит ООО «Маслозавод Нытвенский». Рекламное изображение находилось на кузове автомобиля «Газель», ехавшего по улицам Перми.
«Реклама маслозавода содержала сравнительное указание „Все лучшее из молока“ и сопровождалось изображениями молочной продукцией, изготовленной ООО „Маслозавод Нытвенский“. При этом отсутствовал критерий, по которому производится сравнение. Также не было объективного подтверждения этому утверждению, что противоречит рекламному законодательству. Возбуждено антимонопольное дело», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Дело в отношении ООО «Маслозавод Нытвенский» возбуждено по факту распространения рекламы с признаками нарушения закона. Если предприятие признают виновным, ему грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское управление ФАС возбудило дело по факту распространения незаконной рекламы в отношении учредителя радиостанции «Болид». Реклама находилась на сайте женского форума Lady Boss и содержала информацию, привлекающую внимание к радио и его продвижению на рынке.
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