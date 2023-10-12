Планы по капремонту курганских домов срываются из-за нехватки подрядчиков

Капремонт зданий переносят на годы вперед из-за того, что не хватает подрядчиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При проведении аукционов на капремонт жилых зданий заявки от подрядчиков не поступают из-за их дефицита. Количество необходимых работ в домах превышает число подрядных организаций, способных закрыть их потребности. Об этом URA.RU сообщили в НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области».

«Причиной отсутствия заявок при проведении электронных аукционов на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов является дефицит подрядных организаций, способных закрыть потребность в плановом количестве многоквартирных домов», — объяснили в фонде капремонта. Так, например, в Кургане по адресу улица Радионова, 20 капремонт крыши был перенесен из-за того, что заявок на аукционе от подрядчиков не поступило.

Теперь, по информации фонда капремонта, жителям дома по улице Радионова, 20 придется ждать 2034 года, чтобы жить в доме без протечек крыши. До этого планировали ремонт на 2022 год — он не состоялся. Также фонд сообщил, что в апреле собственниками жилья было принято решение поменять приоритет работ с замены лифта на ремонт крыши. Сами жители жаловались, что крыша протекает насквозь — с девятого по первый этаж.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Курганской области выполнить план по капремонту не удалось из-за того, что увеличилось количество многоквартирных домов, требующих ремонта. По данным фонда капремонта, работы были запланированы в 583 домах, а завершены в 112.