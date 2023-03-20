Курганский фонд капремонта выяснил причины провала плана

21 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В 2022 году не получилось выполнить план капремонта из-за нескольких причин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в 2022 году не смогли выполнить план по капитальному ремонту многоквартирных домов домов, в том числе, из-за увеличения числа зданий, включенных в него. Об этом URA.RU сообщили в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области. «Проблемы выполнения региональной программы: отсутствие экономически обоснованного тарифа с 2014 по 2021 годы; отсутствие достаточного количества подрядных организаций; кратное увеличение плановых объемов. Количество мкд [в плане] увеличилось в 2,3 раза: с 247 в 2021 до 583 в 2022 году», — рассказали в организации. Ранее депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, ссылаясь на данные из облдумы, сообщал, что в 2022 году в Курганской области отремонтировали 42 дома из запланированных 515. В фонде капремонта URA.RU уточнили, что были запланированы работы в 583 домах, а завершены в 112. Представители фонда объяснили, что на капремонт 583 домов нужно было потратить более 3 млрд рублей, но постановлением областного правительства было разрешено израсходовать на эти цели 729, 6 млн рублей. При этом работы законтрактовали на сумму 762 млн рублей. Также проводятся аукционы, общая сумма которых составляет 214 млн рублей. В 2023 году в регионе планируется отремонтировать 155 домов. На их ремонт планируют потратить более 900 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области в 2022 году не смогли выполнить план по капитальному ремонту многоквартирных домов домов, в том числе, из-за увеличения числа зданий, включенных в него. Об этом URA.RU сообщили в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области. «Проблемы выполнения региональной программы: отсутствие экономически обоснованного тарифа с 2014 по 2021 годы; отсутствие достаточного количества подрядных организаций; кратное увеличение плановых объемов. Количество мкд [в плане] увеличилось в 2,3 раза: с 247 в 2021 до 583 в 2022 году», — рассказали в организации. Ранее депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, ссылаясь на данные из облдумы, сообщал, что в 2022 году в Курганской области отремонтировали 42 дома из запланированных 515. В фонде капремонта URA.RU уточнили, что были запланированы работы в 583 домах, а завершены в 112. Представители фонда объяснили, что на капремонт 583 домов нужно было потратить более 3 млрд рублей, но постановлением областного правительства было разрешено израсходовать на эти цели 729, 6 млн рублей. При этом работы законтрактовали на сумму 762 млн рублей. Также проводятся аукционы, общая сумма которых составляет 214 млн рублей. В 2023 году в регионе планируется отремонтировать 155 домов. На их ремонт планируют потратить более 900 млн рублей.