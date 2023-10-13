RT сообщил о задержании адвокатов Навального

13 октября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Москве задержаны адвокаты Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер были задержаны в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Москве задержаны адвокаты Навального Кобзев, Сергунин и Липцер», — передает слова источника RT . Он добавил, что задержание было произведено после обысков в их квартирах. В ближайшее время все трое будут доставлены в Следственный комитет. Адвокатов подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, и максимальное наказание, которое им грозит, составляет два года тюрьмы, заключил источник.

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер были задержаны в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Москве задержаны адвокаты Навального Кобзев, Сергунин и Липцер», — передает слова источника RT. Он добавил, что задержание было произведено после обысков в их квартирах. В ближайшее время все трое будут доставлены в Следственный комитет. Адвокатов подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, и максимальное наказание, которое им грозит, составляет два года тюрьмы, заключил источник.