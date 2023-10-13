RT сообщил о задержании адвокатов Навального

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
В Москве задержаны адвокаты Алексея Навального Фото:

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер были задержаны в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве задержаны адвокаты Навального Кобзев, Сергунин и Липцер», — передает слова источника RT. Он добавил, что задержание было произведено после обысков в их квартирах. В ближайшее время все трое будут доставлены в Следственный комитет. Адвокатов подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, и максимальное наказание, которое им грозит, составляет два года тюрьмы, заключил источник.

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Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер были задержаны в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Москве задержаны адвокаты Навального Кобзев, Сергунин и Липцер», — передает слова источника RT. Он добавил, что задержание было произведено после обысков в их квартирах. В ближайшее время все трое будут доставлены в Следственный комитет. Адвокатов подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, и максимальное наказание, которое им грозит, составляет два года тюрьмы, заключил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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