УрФУ увеличит квоту для иностранных студентов

В УрФУ увеличат долю студентов из Киргизии
Уральский федеральный университет (УрФУ) увеличит квоту для студентов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«На данный момент в УрФУ учатся 60 студентов из Киргизии. Вуз планирует увеличить квоту до 100 человек», — отметили в учебном заведении.
К 2023 году Россия увеличит квоту для иностранных студентов до 30 тысяч мест. Также было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии.
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