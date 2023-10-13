УрФУ увеличит квоту для иностранных студентов

13 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В УрФУ увеличат долю студентов из Киргизии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) увеличит квоту для студентов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «На данный момент в УрФУ учатся 60 студентов из Киргизии. Вуз планирует увеличить квоту до 100 человек», — отметили в учебном заведении. К 2023 году Россия увеличит квоту для иностранных студентов до 30 тысяч мест. Также было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии.

Уральский федеральный университет (УрФУ) увеличит квоту для студентов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «На данный момент в УрФУ учатся 60 студентов из Киргизии. Вуз планирует увеличить квоту до 100 человек», — отметили в учебном заведении. К 2023 году Россия увеличит квоту для иностранных студентов до 30 тысяч мест. Также было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии.