УрФУ увеличит квоту для иностранных студентов

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В УрФУ увеличат долю студентов из Киргизии Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) увеличит квоту для студентов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«На данный момент в УрФУ учатся 60 студентов из Киргизии. Вуз планирует увеличить квоту до 100 человек», — отметили в учебном заведении.

К 2023 году Россия увеличит квоту для иностранных студентов до 30 тысяч мест. Также было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) увеличит квоту для студентов из Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «На данный момент в УрФУ учатся 60 студентов из Киргизии. Вуз планирует увеличить квоту до 100 человек», — отметили в учебном заведении. К 2023 году Россия увеличит квоту для иностранных студентов до 30 тысяч мест. Также было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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