В Екатеринбурге обнаружили девочку без одежды

Девочка жива, находится в безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге очевидцы обнаружили маленькую девочку, которая шла по улице в сланцах без верхней одежды. Инцидент произошел в микрорайоне Кольцово 13 октября.

«Ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока. Девочка была одна. Она ничего сказать не может, показывает рукой на садик рядом. Мы вызвали полицию, сообщает очевидце порталу Е1.

В гресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали полиции рассказали, что ребенок проживает с бабушкой — собрала внучку в детсад, но отвлеклась. В итоге девочка самостоятельно вышла на улицу, там ее и заметили граждане. В результате инцидента никто не пострадал.