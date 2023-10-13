В Екатеринбурге обнаружили девочку без одежды

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, следственный комитет, силовики, полиция, машина следственного комитета
Девочка жива, находится в безопасности Фото:

В Екатеринбурге очевидцы обнаружили маленькую девочку, которая шла по улице в сланцах без верхней одежды. Инцидент произошел в микрорайоне Кольцово 13 октября.

«Ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока. Девочка была одна. Она ничего сказать не может, показывает рукой на садик рядом. Мы вызвали полицию, сообщает очевидце порталу Е1.

В гресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали полиции рассказали, что ребенок проживает с бабушкой — собрала внучку в детсад, но отвлеклась. В итоге девочка самостоятельно вышла на улицу, там ее и заметили граждане. В результате инцидента никто не пострадал.

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В Екатеринбурге очевидцы обнаружили маленькую девочку, которая шла по улице в сланцах без верхней одежды. Инцидент произошел в микрорайоне Кольцово 13 октября. «Ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока. Девочка была одна. Она ничего сказать не может, показывает рукой на садик рядом. Мы вызвали полицию, сообщает очевидце порталу Е1. В гресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали полиции рассказали, что ребенок проживает с бабушкой — собрала внучку в детсад, но отвлеклась. В итоге девочка самостоятельно вышла на улицу, там ее и заметили граждане. В результате инцидента никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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