СНГ остается эффективным форматом для взаимодействия, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выступил на заседании совета глав государств СНГ в узком формате. В частности, российский лидер назвал непозволительным чествование бывшего нациста в канадском парламенте. URA.RU собрало главные тезисы из речи главы государства.
- Некоторые страны числятся, хоть и не работают в формате СНГ, но, несмотря на это, содружество остается эффективным форматом. Украина с самого начала полномасштабно не участвовала в СНГ.
- Молдавия утрачивает свою идентичность. Это является выбором властей этой страны и им никто не может помешать, кроме народа.
- Увиденная ситуация в канадском парламенте, где бывшему нацисту выразили поддержку, может привести к возрождению нацизма в глобальном масштабе. Есть надежда, что подобные ситуации не повторятся в других странах.
- Экономические связи России с партнерами по СНГ продолжают расширяться, несмотря на угрозу вторичных санкций. Ситуация в российской экономике стабильная, ожидается рост ВВП более 3% в текущем году. РФ успешно реализует свои планы развития, включая социальные программы, и продолжает увеличивать производство внутри страны, ранее зависимое от импорта.
- Россия готова удовлетворить все потребности своих партнеров по СНГ в продовольствии. Ожидается значительный экспорт зерновых со российской стороны, который прогнозируется на уровне 50-60 миллионов тонн в текущем году.
- В СНГ сейчас с успехом проводится год русского языка.
- Российский лидер готов с глазу на глаз поделиться ситуацией о ходе спецоперации на Украине с коллегами из СНГ. Путин заявил, что страны пытаются поддавить и запугать Россию и ее партнеров, но неудачно.
- Путин подробно обсудил карабахский кризис с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также отметил, что российские миротворцы исполняли свои обязательства в этом регионе добросовестно.
- Президент России призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, и выразил готовность России к диалогу с партнерами. Он заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме и призвал обеспечить мирное существование палестинцам. Война в Израиле началась из-за провальной политики США на Ближнем Востоке. Вашингтон не учитывал интересы палестинского народа. Потери среди гражданских в арабо-израильском конфликте неприемлемы.
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