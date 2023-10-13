Путин предупредил, что чествование нациста в Канаде опасно для всего мира

Чествование нациста в парламенте Канады непозволительно, так как это может повлиять на распространение нацизма во всем мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Дико было видеть ситуацию в парламенте Канады, когда вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту. Если все так будет происходить — будет возрождение нацизма в глобальном масштабе», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства надеется, что подобные ситуации никогда не произойдут в других странах, и призывает помнить историю, чтобы знать, кто воевал против русских и уничтожал евреев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Канаду приветствовал бывшего военного СС Ярослава Хунку в местном парламенте. Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо аплодировали Хунке, который служил в Первой украинской дивизии во время Второй мировой войны. Позже спикер парламента Энтони Рот, который пригласил Хунку, ушел в отставку.
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