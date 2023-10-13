Во Франции неизвестный с криком «Аллаху Акбар» напал на школу с оружием

Во Франции неизвестный напал на школу с криком «Аллаху Акбар»
Во Франции утром 13 октября неизвестный напал с оружием на среднюю школу Гамбетта в Аррасе. Во время нападения он прокричал фразу «Аллаху Акбар». Неизвестный убил преподавателя и ранил нескольких людей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив нескольких человек», — передает
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