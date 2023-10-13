Во Франции неизвестный с криком «Аллаху Акбар» напал на школу с оружием

BFMTV: неизвестный с криком «Аллаху Акбар» напал на школу и убил преподавателя
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Во Франции неизвестный напал на школу с криком «Аллаху Акбар» Фото:

Во Франции утром 13 октября неизвестный напал с оружием на среднюю школу Гамбетта в Аррасе. Во время нападения он прокричал фразу «Аллаху Акбар». Неизвестный убил преподавателя и ранил нескольких людей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив нескольких человек», — передает телеканал. Подозреваемому около двадцати лет. На данный момент мужчина арестован, брат подозреваемого также находится под следствием.

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Во Франции утром 13 октября неизвестный напал с оружием на среднюю школу Гамбетта в Аррасе. Во время нападения он прокричал фразу «Аллаху Акбар». Неизвестный убил преподавателя и ранил нескольких людей. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив нескольких человек», — передает телеканал. Подозреваемому около двадцати лет. На данный момент мужчина арестован, брат подозреваемого также находится под следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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