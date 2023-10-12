Пермские горнолыжные комплексы раскрыли даты открытия сезона

Горнолыжный сезон в Пермском крае начнется в середине ноября

13 октября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

У каждого горнолыжного склона свои требования для открытия сезона Фото: Анна Майорова © URA.RU В связи с выпадением первого снега в Пермском крае горнолыжные центры начали анонсировать открытие сезонов. Первым планирует подготовить свои трассы комплекс «Светлячок» в Кунгуре, рассказали URA.RU представители горнолыжных центров. «Обычно сезон начинается во второй половине ноября», — сообщили в администрации горнолыжного комплекса «Светлячок» корреспонденту агентства. В 2022 году прокат снаряжения и подъемников у них заработал 26 ноября. Горнолыжные комплексы «Иван-Гора» и «Ашатли» прогнозируют начало сезона не раньше декабря. Здесь ждут снегопадов. В прошлом году склоны были готовы к 18 декабря. В Губахе сезон может начаться раньше. Для курорта больше важны не обильные снегопады, а устойчивая температура ниже нуля. Когда начнутся заморозки, запустят пушки и покроют склоны искусственным снегом. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выпал первый снег. Жители региона поделились фотографиями и видео.

В связи с выпадением первого снега в Пермском крае горнолыжные центры начали анонсировать открытие сезонов. Первым планирует подготовить свои трассы комплекс «Светлячок» в Кунгуре, рассказали URA.RU представители горнолыжных центров. «Обычно сезон начинается во второй половине ноября», — сообщили в администрации горнолыжного комплекса «Светлячок» корреспонденту агентства. В 2022 году прокат снаряжения и подъемников у них заработал 26 ноября. Горнолыжные комплексы «Иван-Гора» и «Ашатли» прогнозируют начало сезона не раньше декабря. Здесь ждут снегопадов. В прошлом году склоны были готовы к 18 декабря. В Губахе сезон может начаться раньше. Для курорта больше важны не обильные снегопады, а устойчивая температура ниже нуля. Когда начнутся заморозки, запустят пушки и покроют склоны искусственным снегом. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выпал первый снег. Жители региона поделились фотографиями и видео.