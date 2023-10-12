12 октября 2023

Пермские горнолыжные комплексы раскрыли даты открытия сезона

Горнолыжный сезон в Пермском крае начнется в середине ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, аренда, горнолыжный курорт, лыжи, прокат
У каждого горнолыжного склона свои требования для открытия сезона Фото:

В связи с выпадением первого снега в Пермском крае горнолыжные центры начали анонсировать открытие сезонов. Первым планирует подготовить свои трассы комплекс «Светлячок» в Кунгуре, рассказали URA.RU представители горнолыжных центров.

«Обычно сезон начинается во второй половине ноября», — сообщили в администрации горнолыжного комплекса «Светлячок» корреспонденту агентства. В 2022 году прокат снаряжения и подъемников у них заработал 26 ноября.

Горнолыжные комплексы «Иван-Гора» и «Ашатли» прогнозируют начало сезона не раньше декабря. Здесь ждут снегопадов. В прошлом году склоны были готовы к 18 декабря. В Губахе сезон может начаться раньше. Для курорта больше важны не обильные снегопады, а устойчивая температура ниже нуля. Когда начнутся заморозки, запустят пушки и покроют склоны искусственным снегом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выпал первый снег. Жители региона поделились фотографиями и видео.

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В связи с выпадением первого снега в Пермском крае горнолыжные центры начали анонсировать открытие сезонов. Первым планирует подготовить свои трассы комплекс «Светлячок» в Кунгуре, рассказали URA.RU представители горнолыжных центров. «Обычно сезон начинается во второй половине ноября», — сообщили в администрации горнолыжного комплекса «Светлячок» корреспонденту агентства. В 2022 году прокат снаряжения и подъемников у них заработал 26 ноября. Горнолыжные комплексы «Иван-Гора» и «Ашатли» прогнозируют начало сезона не раньше декабря. Здесь ждут снегопадов. В прошлом году склоны были готовы к 18 декабря. В Губахе сезон может начаться раньше. Для курорта больше важны не обильные снегопады, а устойчивая температура ниже нуля. Когда начнутся заморозки, запустят пушки и покроют склоны искусственным снегом. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае выпал первый снег. Жители региона поделились фотографиями и видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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