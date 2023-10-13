Лояльный свердловский мэр вступил в должность

Владислав Пинаев снова будет управлять Нижним Тагилом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кресло главы Нижнего Тагила (Свердловская область) на ближайшие пять лет, до 2028 года, занял переизбранный Владислав Пинаев. Торжественная инаугурация прошла 13 октября в местном Драматическом театре.

«Сегодня важно объединиться. Мы должны жить во благо нашей страны, нашей области и города. Мы должны объединиться вокруг президента Владимира Путина», — сказал Пинаев в своей речи.

Депутаты гордумы единодушно выбрали Владислава Пинаева главой Нижнего Тагила 11 октября. Кроме него, в выборах участвовали еще шесть кандидатов. Один из них, управляющий автомойкой Федор Трачук, в очередной раз устроил скандал.

По данным источников URA.RU, среди глав свердловских городов Владислав Пинаев считается одним и наиболее лояльных губернатору Евгению Куйвашеву. Он отличается сговорчивостью, которая позволяет найти компромиссы между властями области и двумя крупнейшими предприятиями города — заводами УВЗ и ЕВРАЗ НТМК. На новом сроке избранному главе придется пытаться решать ряд основополагающих проблем, связанных с тяжелой экологической ситуацией и массовым оттоком населения.

Владиславу Пинаеву 54 года, родился в Асбесте. С марта 2006 года работал в региональном Минпроме: прошел путь от начальника отдела до министра. В 2014 году назначен вице-мэром Нижнего Тагила, а в 2018 году депутаты гордумы избрали его на пост главы города.