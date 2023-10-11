Промышленники и губернатор не стали менять лояльного свердловского мэра

Главой Нижнего Тагила вновь стал Владислав Пинаев

Владислав Пинаев будет руководить Нижним Тагилом еще пять лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кресло главы Нижнего Тагила (Свердловская область) еще пять лет будет занимать Владислав Пинаев. Единогласное решение об этом 11 октября приняла гордума, подконтрольная двум крупнейшим промышленным предприятиям, а также региональным властям.

«Все 25 депутатов думы приняли решение снова назначить Владислава Пинаева главой Нижнего Тагила. Он представил наиболее убедительную программу развития города, показал наличие необходимых компетенций. Самое главное качество Пинаева — умение договариваться, которое позволяет найти компромисс, устраивающий и ЕВРАЗ, и УВЗ, и область», — сообщил источник URA.RU в региональном правительстве, информацию подтвердили в гордуме.

Кроме Пинаева в выборах участвовали еще шесть кандидатов: чиновник администрации закрытого поселка Свободный Андрей Мельников, гендиректор строительной компании из Новоуральска Никита Ванаев, председатель профкома завода Ольга Кияткина, работник местного МУПа Эльвира Калугина, казачий атаман Сергей Мошин и управляющий автомойкой Федор Трачук. Последний, в отличие от прошлого этапа выборов, не стал устраивать скандалов.

По данным источников URA.RU, среди глав свердловских городов Владислав Пинаев считается одним и наиболее лояльных губернатору Евгению Куйвашеву. Благодаря этому в городе увеличили бюджет, построили новый мост через местный пруд, стали ремонтировать дороги по нацпроекту, обновили ряд парков и скверов, ремонтировали детсады и школы. При этом остается нерешенных ряд основополагающих проблем с тяжелой экологической ситуацией и оттоком населения.