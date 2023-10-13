Проект СНГ расширят за счет новых стран

Проект СНГ будет переформатирован за счет расширения списка стран

13 октября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин нашел новый формат проекта СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Содружество независимых государств (СНГ) будет расширено за счет взаимодействия со странами БРИКС и ШОС. Кроме того, к СНГ смогут присоединиться и другие государства, которые пожелают сотрудничать в качестве наблюдателей и партнеров. Это решение поддержал президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Вопрос о преобразовании СНГ встает на фоне фактического отказа от участия в Содружестве трех постсоветских государств — Грузии, Украины и Молдавии. По словам президента Путина, Грузию подвела «авантюра» с атакой на Южную Осетию, которую бывший глава государства Михаил Саакашвили организовал, чтобы «решить некоторые внутренние проблемы». «Украина в полном формате так и не присоединилась к СНГ, и изначально уклонилась от полномасштабного сотрудничества. Молдова практически утрачивает свою идентичность, а элиты этой страны называют себя румынами. Работа в рамках СНГ дает нам возможность сохранять свою идентичность, усиливает наши позиции, не мешая сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности», — отметил Путин. Он считает, что для СНГ актуальны «вопросы углубления внешнеполитической координации». «Важно сообща работать с единомышленниками из других регионов мира, со странами так называемого мирового большинства, глобального Юга, взгляды которых нам очень близки. Налаживанию сотрудничества стран СНГ и БРИКС российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание. Приветствуем принимаемое сегодня решение статуса наблюдателя и партнера СНГ», — заявил Путин. Расширение Содружества независимых государств (СНГ) вписывается в рамки тезиса президента РФ Владимира Путина о многополярном мире, объяснила URA.RU замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Многополярность — это основа безопасного и справедливого миропорядка, а «Россия является цивилизацией-полюсом мировой геополитики». «Она втягивает в свою орбиту большое количество других государств. Никто никогда не говорил, что СНГ — это объединение только стран постсоветского пространства. На момент его образования это было логичное решение, учитывая инфраструктурные цепочки, человеческие связи. Но сегодня СНГ открыто для новых участников, даже не имеющих общей границы со странами СНГ, даже находящихся на других континентах. Таким образом, СНГ может стать одной из движущих сил процесса перехода к многополярности», — полагает Макеева. Статья по теме Путин закрывает проект СНГ Еще два года назад, когда СНГ отмечало 30-летие со дня образования, эксперты прогнозировали скорое закрытие этого проекта. В том числе директор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов сказал URA.RU, что СНГ «просуществует еще долго, если Путин заинтересован в придании ему новой формы». По словам Орлова, сегодня остается актуальным именно «работающее содержание организации», а у «расширения должна быть ясная цель». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Содружество независимых государств (СНГ) будет расширено за счет взаимодействия со странами БРИКС и ШОС. Кроме того, к СНГ смогут присоединиться и другие государства, которые пожелают сотрудничать в качестве наблюдателей и партнеров. Это решение поддержал президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября. Вопрос о преобразовании СНГ встает на фоне фактического отказа от участия в Содружестве трех постсоветских государств — Грузии, Украины и Молдавии. По словам президента Путина, Грузию подвела «авантюра» с атакой на Южную Осетию, которую бывший глава государства Михаил Саакашвили организовал, чтобы «решить некоторые внутренние проблемы». «Украина в полном формате так и не присоединилась к СНГ, и изначально уклонилась от полномасштабного сотрудничества. Молдова практически утрачивает свою идентичность, а элиты этой страны называют себя румынами. Работа в рамках СНГ дает нам возможность сохранять свою идентичность, усиливает наши позиции, не мешая сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности», — отметил Путин. Он считает, что для СНГ актуальны «вопросы углубления внешнеполитической координации». «Важно сообща работать с единомышленниками из других регионов мира, со странами так называемого мирового большинства, глобального Юга, взгляды которых нам очень близки. Налаживанию сотрудничества стран СНГ и БРИКС российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание. Приветствуем принимаемое сегодня решение статуса наблюдателя и партнера СНГ», — заявил Путин. Расширение Содружества независимых государств (СНГ) вписывается в рамки тезиса президента РФ Владимира Путина о многополярном мире, объяснила URA.RU замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Многополярность — это основа безопасного и справедливого миропорядка, а «Россия является цивилизацией-полюсом мировой геополитики». «Она втягивает в свою орбиту большое количество других государств. Никто никогда не говорил, что СНГ — это объединение только стран постсоветского пространства. На момент его образования это было логичное решение, учитывая инфраструктурные цепочки, человеческие связи. Но сегодня СНГ открыто для новых участников, даже не имеющих общей границы со странами СНГ, даже находящихся на других континентах. Таким образом, СНГ может стать одной из движущих сил процесса перехода к многополярности», — полагает Макеева. Еще два года назад, когда СНГ отмечало 30-летие со дня образования, эксперты прогнозировали скорое закрытие этого проекта. В том числе директор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов сказал URA.RU, что СНГ «просуществует еще долго, если Путин заинтересован в придании ему новой формы». По словам Орлова, сегодня остается актуальным именно «работающее содержание организации», а у «расширения должна быть ясная цель».