Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд

Прямые рейсы в Таиланд запустят уже с 10 ноября
Из Тюмени запустят прямой рейс на остров Пхукет (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Рейсы будут запущены с 10 ноября.
«Расширяем географию полетов из Тюмени. С 10 ноября авиакомпания Azur Air открывает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года», — говорится в анонсе.
Трансфер будет выполняться на лайнерах Boeing 767. Рейсы будут чартерными, билеты будут входить в пакетные туры.
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