12 октября 2023

Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таиланд, корабли, море берег
Прямые рейсы в Таиланд запустят уже с 10 ноября Фото:

Из Тюмени запустят прямой рейс на остров Пхукет (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Рейсы будут запущены с 10 ноября.

«Расширяем географию полетов из Тюмени. С 10 ноября авиакомпания Azur Air открывает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года», — говорится в анонсе.

Трансфер будет выполняться на лайнерах Boeing 767. Рейсы будут чартерными, билеты будут входить в пакетные туры.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Тюмени запустят прямой рейс на остров Пхукет (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Рейсы будут запущены с 10 ноября. «Расширяем географию полетов из Тюмени. С 10 ноября авиакомпания Azur Air открывает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года», — говорится в анонсе. Трансфер будет выполняться на лайнерах Boeing 767. Рейсы будут чартерными, билеты будут входить в пакетные туры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...