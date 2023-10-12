Роспотребнадзор отреагировал на червей в столовой челябинской школы

Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за рыбы с червем в столовой Образовательного центра №1 в столице региона. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства.
«Рассмотрена информация из СМИ о червях в столовой Образовательного центра №1. Уральскому комбинату питания, обслуживающему учреждение, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства к изготовлению безопасной пищевой продукции», — уточнили в пресс-службе.
О том, что в рыбе школьной столовой нашли ленточного червя, 12 октября сообщил «31 канал». К ним в редакцию обратились родители учеников образовательного центра.
«Мы очень просим разобраться в этой ситуации. В Роспотребнадзор писалось это везде, во все инстанции. Сама лично писала. Прокуратура и телевидение — больше ничего нам не остается», — рассказала одна из родительниц Юлия Тхор изданию.
URA.RU отправило письменный запрос комбинату питания. На момент публикации ответ не последовал.
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