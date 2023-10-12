12 октября 2023

Роспотребнадзор отреагировал на червей в столовой челябинской школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, продукты, замороженная рыба, красная рыба, еда
Червя в рыбе обнаружили учащиеся Образовательного центра №1 Фото:

Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за рыбы с червем в столовой Образовательного центра №1 в столице региона. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства.

«Рассмотрена информация из СМИ о червях в столовой Образовательного центра №1. Уральскому комбинату питания, обслуживающему учреждение, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства к изготовлению безопасной пищевой продукции», — уточнили в пресс-службе.

О том, что в рыбе школьной столовой нашли ленточного червя, 12 октября сообщил «31 канал». К ним в редакцию обратились родители учеников образовательного центра.

«Мы очень просим разобраться в этой ситуации. В Роспотребнадзор писалось это везде, во все инстанции. Сама лично писала. Прокуратура и телевидение — больше ничего нам не остается», — рассказала одна из родительниц Юлия Тхор изданию.

URA.RU отправило письменный запрос комбинату питания. На момент публикации ответ не последовал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за рыбы с червем в столовой Образовательного центра №1 в столице региона. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства. «Рассмотрена информация из СМИ о червях в столовой Образовательного центра №1. Уральскому комбинату питания, обслуживающему учреждение, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства к изготовлению безопасной пищевой продукции», — уточнили в пресс-службе. О том, что в рыбе школьной столовой нашли ленточного червя, 12 октября сообщил «31 канал». К ним в редакцию обратились родители учеников образовательного центра. «Мы очень просим разобраться в этой ситуации. В Роспотребнадзор писалось это везде, во все инстанции. Сама лично писала. Прокуратура и телевидение — больше ничего нам не остается», — рассказала одна из родительниц Юлия Тхор изданию. URA.RU отправило письменный запрос комбинату питания. На момент публикации ответ не последовал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...