Роспотребнадзор отреагировал на червей в столовой челябинской школы

13 октября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Червя в рыбе обнаружили учащиеся Образовательного центра №1 Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за рыбы с червем в столовой Образовательного центра №1 в столице региона. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства. «Рассмотрена информация из СМИ о червях в столовой Образовательного центра №1. Уральскому комбинату питания, обслуживающему учреждение, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства к изготовлению безопасной пищевой продукции», — уточнили в пресс-службе. О том, что в рыбе школьной столовой нашли ленточного червя, 12 октября сообщил «31 канал». К ним в редакцию обратились родители учеников образовательного центра. «Мы очень просим разобраться в этой ситуации. В Роспотребнадзор писалось это везде, во все инстанции. Сама лично писала. Прокуратура и телевидение — больше ничего нам не остается», — рассказала одна из родительниц Юлия Тхор изданию. URA.RU отправило письменный запрос комбинату питания. На момент публикации ответ не последовал.

Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за рыбы с червем в столовой Образовательного центра №1 в столице региона. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства. «Рассмотрена информация из СМИ о червях в столовой Образовательного центра №1. Уральскому комбинату питания, обслуживающему учреждение, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства к изготовлению безопасной пищевой продукции», — уточнили в пресс-службе. О том, что в рыбе школьной столовой нашли ленточного червя, 12 октября сообщил «31 канал». К ним в редакцию обратились родители учеников образовательного центра. «Мы очень просим разобраться в этой ситуации. В Роспотребнадзор писалось это везде, во все инстанции. Сама лично писала. Прокуратура и телевидение — больше ничего нам не остается», — рассказала одна из родительниц Юлия Тхор изданию. URA.RU отправило письменный запрос комбинату питания. На момент публикации ответ не последовал.