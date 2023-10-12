В Кургане на перевозчика возбудили уголовное дело

13 октября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело на перевозчика из Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане на гендиректора транспортной компании возбудили уголовное дело за сокрытие налогов на сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. По данным источников, речь идет о предпринимателе Чарухине, который возглавляет «Попутчик +». «Руководителю транспортной компании предъявлено обвинение в совершении налогового преступления. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Курганской области. В результате умышленных преступных действий обвиняемого общая сумма сокрытых денежных средств составила более 23 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, гендиректор компании рассчитывался по обязательствам предприятия, используя расчетные счета подконтрольных ему коммерческих предприятий, действуя с целью сокрытия денежных средств. Сейчас в отношении руководителя проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления. Следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность перевозчика и его контрагентов.

В Кургане на гендиректора транспортной компании возбудили уголовное дело за сокрытие налогов на сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. По данным источников, речь идет о предпринимателе Чарухине, который возглавляет «Попутчик +». «Руководителю транспортной компании предъявлено обвинение в совершении налогового преступления. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Курганской области. В результате умышленных преступных действий обвиняемого общая сумма сокрытых денежных средств составила более 23 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, гендиректор компании рассчитывался по обязательствам предприятия, используя расчетные счета подконтрольных ему коммерческих предприятий, действуя с целью сокрытия денежных средств. Сейчас в отношении руководителя проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления. Следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность перевозчика и его контрагентов.