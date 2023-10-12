12 октября 2023

В ХМАО многодетная мать заплатила миллионные алименты, чтобы снять арест с недвижимости

В Нефтеюганске мать троих детей погасила 1,2 миллиона рублей долга по алиментам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Женщина, лишенная родительских прав на двоих детей, перевела долг по алиментам, когда захотела продать дом (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске мать троих детей погасила 1,146 миллиона рублей долга по алиментам, чтобы снять запрет на регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимости. Информация размещена на портале управления ФССП по ХМАО.

«По решению суда многодетную мать из Нефтеюганска обязали ежемесячно выплачивать 1/3 часть заработной платы и иных доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей 2012 и 2018 года рождения [от первого брака]. В течении длительного времени она никаких усилий к выплате алиментов не прилагала, вследствие чего у женщины, лишенной родительских прав, образовалась крупная задолженность — более миллиона рублей. Вспомнила о своих детях от предыдущего брака, женщина после вмешательства судебных приставов. Сотрудники Службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащие ей по праву собственности. Гражданка раскаялась и перевела своим детям 1,146 миллиона рублей», — указано в публикации.

По информации ФССП, привлечь женщину к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ не предоставлялось возможным, поскольку должница с 2020 до 2023 находилась в отпуске по уходу за третьим ребенком. «Судебные приставы будут продолжать отслеживать ежемесячные выплаты, которые должна производить должница до совершеннолетия ее детей», — уточнили в ведомстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске мать троих детей погасила 1,146 миллиона рублей долга по алиментам, чтобы снять запрет на регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимости. Информация размещена на портале управления ФССП по ХМАО. «По решению суда многодетную мать из Нефтеюганска обязали ежемесячно выплачивать 1/3 часть заработной платы и иных доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей 2012 и 2018 года рождения [от первого брака]. В течении длительного времени она никаких усилий к выплате алиментов не прилагала, вследствие чего у женщины, лишенной родительских прав, образовалась крупная задолженность — более миллиона рублей. Вспомнила о своих детях от предыдущего брака, женщина после вмешательства судебных приставов. Сотрудники Службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащие ей по праву собственности. Гражданка раскаялась и перевела своим детям 1,146 миллиона рублей», — указано в публикации. По информации ФССП, привлечь женщину к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ не предоставлялось возможным, поскольку должница с 2020 до 2023 находилась в отпуске по уходу за третьим ребенком. «Судебные приставы будут продолжать отслеживать ежемесячные выплаты, которые должна производить должница до совершеннолетия ее детей», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...