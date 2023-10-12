В ХМАО многодетная мать заплатила миллионные алименты, чтобы снять арест с недвижимости

В Нефтеюганске мать троих детей погасила 1,146 миллиона рублей долга по алиментам, чтобы снять запрет на регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимости. Информация размещена на портале управления ФССП по ХМАО.
«По решению суда многодетную мать из Нефтеюганска обязали ежемесячно выплачивать 1/3 часть заработной платы и иных доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей 2012 и 2018 года рождения [от первого брака]. В течении длительного времени она никаких усилий к выплате алиментов не прилагала, вследствие чего у женщины, лишенной родительских прав, образовалась крупная задолженность — более миллиона рублей. Вспомнила о своих детях от предыдущего брака, женщина после вмешательства судебных приставов. Сотрудники Службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащие ей по праву собственности. Гражданка раскаялась и перевела своим детям 1,146 миллиона рублей», — указано в публикации.
По информации ФССП, привлечь женщину к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ не предоставлялось возможным, поскольку должница с 2020 до 2023 находилась в отпуске по уходу за третьим ребенком. «Судебные приставы будут продолжать отслеживать ежемесячные выплаты, которые должна производить должница до совершеннолетия ее детей», — уточнили в ведомстве.
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