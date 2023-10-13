Российские военные улучшили позиции под Купянском

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские военные продолжают наступление на купянском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России улучшила свое положение на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении за неделю подразделения „западной“ группировки войск заняли более выгодные позиции», — передает Минобороны РФ. Отмечается, что российские военные отразили 46 атак противника. ВС РФ продолжают продвижение на купянском направлении.

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Армия России улучшила свое положение на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На купянском направлении за неделю подразделения „западной“ группировки войск заняли более выгодные позиции», — передает Минобороны РФ. Отмечается, что российские военные отразили 46 атак противника. ВС РФ продолжают продвижение на купянском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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