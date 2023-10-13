Российские военные улучшили позиции под Купянском

Российские военные продолжают наступление на купянском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России улучшила свое положение на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На купянском направлении за неделю подразделения „западной“ группировки войск заняли более выгодные позиции», — передает Минобороны РФ. Отмечается, что российские военные отразили 46 атак противника. ВС РФ продолжают продвижение на купянском направлении.
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