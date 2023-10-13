Лодочная станция «Локомотив» может переехать на набережную возле УрГУПСа (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лодочная станция «Локомотив» может переехать на набережную возле УрГУПСа. Об этом с корреспондентом URA.RU поделился источник в администрации Екатеринбурга.

«Есть вероятность, что лодочная станция „Локомотив“, как объект для города очень востребованный, появится у УрГУПСа. Есть проект», — поделился информацией собеседник. Сейчас на старом месте по адресу Гражданская, 21а уже ведутся работы по сносу лодочной станции, которая была построена в 1937 году.

В 2022 году мэрия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием снести самовольную постройку, чтобы привести объект в первоначальное состояние. Собственники не смогли выполнить данное требование, так как документы с восьмидесятых годов с историческим видом здания не сохранились.