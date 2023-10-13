Лодочной станции «Локомотив» в Екатеринбурге нашли новое место. Фото

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База отрядов "Каравелла" и "Бригантина" и морской школы ДОСААФ России. Екатеринбург, лодочная станция, лодка
Лодочная станция «Локомотив» может переехать на набережную возле УрГУПСа (Фото из архива) Фото:

Лодочная станция «Локомотив» может переехать на набережную возле УрГУПСа. Об этом с корреспондентом URA.RU поделился источник в администрации Екатеринбурга.

«Есть вероятность, что лодочная станция „Локомотив“, как объект для города очень востребованный, появится у УрГУПСа. Есть проект», — поделился информацией собеседник. Сейчас на старом месте по адресу Гражданская, 21а уже ведутся работы по сносу лодочной станции, которая была построена в 1937 году.

В 2022 году мэрия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием снести самовольную постройку, чтобы привести объект в первоначальное состояние. Собственники не смогли выполнить данное требование, так как документы с восьмидесятых годов с историческим видом здания не сохранились.

Предполагаемый рендер нового месторасположения лодочной станции «Локомотив»
Предполагаемый рендер нового месторасположения лодочной станции «Локомотив»

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Лодочная станция «Локомотив» может переехать на набережную возле УрГУПСа. Об этом с корреспондентом URA.RU поделился источник в администрации Екатеринбурга. «Есть вероятность, что лодочная станция „Локомотив“, как объект для города очень востребованный, появится у УрГУПСа. Есть проект», — поделился информацией собеседник. Сейчас на старом месте по адресу Гражданская, 21а уже ведутся работы по сносу лодочной станции, которая была построена в 1937 году. В 2022 году мэрия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием снести самовольную постройку, чтобы привести объект в первоначальное состояние. Собственники не смогли выполнить данное требование, так как документы с восьмидесятых годов с историческим видом здания не сохранились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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